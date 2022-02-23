23 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 23 Şubat - 27 Şubat İstanbul'da hava durumu...

23 Şubat 2022 Çarşamba günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre
bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Meteoroloji Pazar gününün güneşli olacağını söyledi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 23 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 23 Şubat 2022 Çarşamba hava durumu ile 23 Şubat - 27 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son tahminlere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı.
Yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek karla kaplı bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi yer almaktadır.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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