23 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 23 Şubat - 27 Şubat İstanbul'da hava durumu...

23 Şubat 2022 Çarşamba günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre

bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Meteoroloji Pazar gününün güneşli olacağını söyledi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 23 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 23 Şubat 2022 Çarşamba hava durumu ile 23 Şubat - 27 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

23 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son tahminlere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı.

Yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek karla kaplı bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi yer almaktadır.

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

