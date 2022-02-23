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  4. 23 Şubat Çarşamba Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Afyonkarahisar son dakika deprem açıklaması! 23 Şubat 2022 Çarşamba son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

23 Şubat Çarşamba Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Afyonkarahisar son dakika deprem açıklaması! 23 Şubat 2022 Çarşamba son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

23.02.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Şubat Çarşamba günü Afyonkarahisar'da deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Bu kapsamda 23 Şubat Çarşamba Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yapılan Afyonkarahisar son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

23 Şubat Çarşamba Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Afyonkarahisar son dakika deprem açıklaması! 23 Şubat 2022 Çarşamba son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

23 Şubat Çarşamba günü saat 22:22'de Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Afyonkarahisar son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi Afyonkarahisar Eber'de saat 22:22'de 3.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 7.8 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi
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