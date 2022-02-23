23 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

23 Şubat Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kütahya, Balıkesir, Van ve Siirt gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 23 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

23 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

23.02.2022 06:44:12 AFAD 36.6310 28.0663 6.50 ML 2.0 -Ege Denizi, 0.80 km. Marmaris (Mugla)

23.02.2022 06:12:03 AFAD 38.9855 30.1975 15.09 ML 3.2 Türkiye Kütahya Altintas

23.02.2022 05:07:56 AFAD 37.7565 27.2268 2.97 ML 1.0 Türkiye Kusadasi Korfezi, 2.39 km. Kusadasi (Aydin)

23.02.2022 04:28:13 AFAD 39.1303 29.0486 10.81 ML 1.3 Türkiye Kütahya Simav

23.02.2022 04:09:45 AFAD 39.1208 29.0496 10.69 ML 2.1 Türkiye Kütahya Simav

23.02.2022 04:07:13 AFAD 39.3483 26.0298 7.02 ML 1.5 Ege Denizi, 13.97 km. Ayvacik (Çanakkale)

23.02.2022 03:06:49 AFAD 38.9936 29.8670 10.76 ML 3.2 Türkiye Kütahya Altintas

23.02.2022 01:29:01 AFAD 37.9015 27.1226 7.01 ML 1.5 Türkiye Kusadasi Korfezi, 9.30 km. Menderes (Izmir)

23.02.2022 01:25:13 AFAD 39.3998 27.9058 7.10 ML 1.7 Türkiye Balikesir Altieylül

23.02.2022 01:03:31 AFAD 38.0195 42.9063 6.96 ML 2.8 Türkiye Van Bahçesaray

23.02.2022 00:42:06 AFAD 39.6703 28.3846 6.92 ML 1.3 Türkiye Balikesir Kepsut

23.02.2022 00:20:34 AFAD 37.7453 41.9160 6.84 ML 1.9 Türkiye Siirt Eruh

23.02.2022 00:03:01 AFAD 37.8786 42.0031 14.24 ML 2.5 Türkiye Siirt Merkez



