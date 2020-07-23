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  4. 23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 563'e yükseldi. Bugün 913 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, son 3 günde vaka sayısı en çok artan 7 ili açıkladı.

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

vakalar

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.


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