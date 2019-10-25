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23 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyreden Ensar Kıvanç’ın (23) kullandığı motosiklet, kavşakta 06 BT 0194 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Kıvanç ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, hayati tehlike kaydıyla Osmaniye merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ensar Kıvanç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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