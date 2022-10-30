2300 rakımlı yaylada üretiliyor, 500 dolara satılıyor! Eğriçayır balı hem lezzet hem şifa deposu

Eşsiz coğrafyasıyla yurdumuz tam bir bal cenneti. her yörenin bambaşka lezzette balları dünyada da büyük ilgi görüyor. Onlardan biri de, Toroslarda üretilen Eğriçayır balı. Antimikrobiyal olduğu tescillenen Eğriçayır balının yurt dışı fiyatıysa bakın ne kadar?

2300 RAKIMLI YAYLADA ÜRETİLİYOR

Arıcı Celal Çay'ın 2300 rakımdaki Eriyaçayır yaylasında ürettiği bal, tadıyla ve faydasıyla adeta parmak ısırtıyor.

ANTİMİKROBİYAL OLDUĞU TESCİLLENDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; arıcı Celal Çay'ın 2300 rakımdaki Eriyaçayır yaylasında ürettiği bal hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan. Antimikrobiyal olduğu tescillenen Eğriçayır balından adeta şifa damlıyor. Tadına bakan ise lezzetine doyamıyor.

"FİYATININ ARTTIĞINI GÖRDÜK"

Çok gururlu ve mutlu olduklarını belirten Arcı Çal, "(TA) değerinin yükseldikçe hem balın antimikrobiyal özelliğinin arttığını hem de fiyatının arttığını gördük. Balımızın bir kısmını İngiltere'deki bir labaratuvara gönderdik." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA 500 DOLAR

Daha önce de dünyanın en iyi balı seçilen Eğriçayır balının fiyatıysa yurt dışında 500 dolar.