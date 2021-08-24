24 Ağustos günlük burç yorumları: Kararsızlıklar yaşanabilir! 24 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

24 Ağustos Salı günü Ay Balık burcunda burcunda ilerliyor. Bugün ay Başak burcunda olan Merkür ile karşıt açı yapacağından duygularla düşünceler kararsızlık etkisi verebilir ve duygusallık yoğun olabilir. Yengeç burcunun gündeminde yolculuklar olurken, Başak burcu derin duygular yaşayabilir. Akrep burcu için ise oldukça sezgisel bir gün olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önemli işlerinizi tamamlamaya çalışın. Ay boşlukta ilerlemeye başladıktan sonra güne dair planlarınız sizin kontrolünüz dışında değişebilir. Sağlıkla ilgili destekler alabilir, hastane ziyaretleri yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş veya özel hayatınızdaki bazı kişilerle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Karşınızdaki insanların niyetlerini sorgulayabilir veya şüpheci olabilirsiniz. Öğleden sonra son dakika planları yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar size stres veren bir konuyla ilgili kafa yorabilir ve yönünüzü bulmaya çalışabilirsiniz. Duygular ve akıl, konfor alanında kalmak ve risk almak arasında seçim yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş veya özel hayatınızdaki ilişkilerden yana bir teklif alabilirsiniz. Kısa bir yolculuk planı gündeme gelebilir. Bu saatten sonra ise akışa uyum sağlamaya odaklanabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar işlerinizle ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Tamamlamanız gereken önemli işleri bu saate kadar bitirmeye çalışın. Öğleden sonra şartlara uyum sağlamanız ve akışa göre hareket etmeniz gereken enerjiler hakim olabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinizde duygular derinleşebilir ve daha yoğun, daha güçlü hisler içerisinde olabilirsiniz. Öğleden sonra son dakika planları yapabilir ve daha anlık hareket edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde sağlıkla ilgili destekler gündeme gelebilir. Yemeklerde aşırılıklar ve dengesizliklere dikkat edin. Abartılardan kaçının. Kendinize vakit ayırmak ve keyfi hareket etmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önemli görüşmelerinizi yapmaya, önemli işlerinizi tamamlamaya çalışın. Gün içerisinde sezgilerinizin güçlendiğini görebilir, duygularınızın arttığını hissedebilirsiniz. Özlem duygusu ortaya çıkabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aile meseleleri, aileler ve ebeveynlerle ilgili gündemler ön planda olabilir. Günün ikinci yarısında ise daha bireysel, bağımsız olabilir ve kendi iyimser enerjinizi korumaya odaklanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar adım atmaktan ve fikirlerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin. Duygu ve düşünceleri bir cesaretle dile getirmek için güzel bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde bazen umursamaz ve yüzeysel olmak sizi daha huzurlu kılabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilir, gün içinde kendi içinize çekilmek veya yalnız programlar yapmaktan daha keyif alabilirsiniz. Maddi veya manevi yardımlar yapacağınız durumlar ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 12.12'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat gerektiren işlerinizi bitirmeye çalışın. İş görüşmeleri ve ciddi konuşmalar yapmak için uygun bir zaman aralığı olacak. Öğleden sonra günün geri kalanında daha keyfi hareket edebilirsiniz.



