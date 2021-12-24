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  4. 24 Aralık Cuma günlük burç yorumları: Art niyetli bazı durumları fark edebilirsiniz

24 Aralık Cuma günlük burç yorumları: Art niyetli bazı durumları fark edebilirsiniz

24.12.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazancınızı arttırmak adına işinize odaklanabilirsiniz. İnsanlara yardım etmek isterken fazla eleştirel ve müdahale edici olmayın. Sabırsızlığınız artabilir, beklediğiniz bir duruma ulaşarak rahatlama yaşayabilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Aşk ilişkilerinizde güvenilirlik, sağlamlık önemli ve ön planda olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren gününüz daha verimli geçmeye başlayabilir. Öğleden sonra işleriniz daha yolunda ilerleyebilir. Üstleriniz ve çalışanlarınızla verimli görüşmeler yapabilir, anlaşmalar sağlayabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren beklediğiniz bir haberi alabilir, iş veya özel hayatınızda bir teklif alabilirsiniz. İş görüşmelerinizde kendinizi gösterebilirsiniz. Çevreniz tarafından dikkat çektiğiniz ve beğenildiğiniz bir gün olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren finansal düzenlemelerle daha planlı olabilir, detay ve dikkat gerektiren işlerde başarı sağlayabilirsiniz. Aile içi bir krizi yönetebilir veya çözebilirsiniz. İlerleyen saatlerde harcamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren daha planlı hareket edebilir, detaylara ve anlık gelişen durumlara karşı daha hassas ve gözlemci olabilirsiniz. Karşınızdaki insanlara güvenebilmek adına bazı konularda sorgulayabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren kazançlar ve birikimler konusunda aktif gündemler olabilir. Kazancınızı arttırmak adına işinize odaklanabilirsiniz. Ek kazançlar, mesai ücretleri veya hak edilmiş kazançlarınız elinize geçebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren işlerinize daha iyi odaklanabilir, detay gerektiren işlerde başarı sağlayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde güvenilirlik, sağlamlık önemli ve ön planda olabilir. Başarmaya odaklı ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren aile içi ilişkiler, birliktelikler ve dostluk ilişkileriniz ön planda olacaktır. Sevdiklerinizle ilişkilerinizde fedakarlık ve yardımlaşma gerektiren durumlar olabilir. Art niyetli bazı durumları fark edebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren detaycı davranabilir, daha sorgulayıcı olabilirsiniz. İnsanlara yardım etmek isterken fazla eleştirel ve müdahale edici olmayın. İş görüşmeleriniz ve iş teklifleriniz gündemde olabilir.

YAY

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren gününüz hızlanabilir ve sabah saatlerindeki dağınıklık sonlanabilir. Sabırsızlığınız artabilir, beklediğiniz bir duruma ulaşarak rahatlama yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren gününüzü daha verimli geçirebilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde aksilikler olabilir. Önemli işlerinizi günün ikinci yarısında tamamlayabilirsiniz. Özgüven, somut başarılar elde ederek artacaktır.

KOVA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren harcamalar, zorunlu ödemeler gündeminizde olabilir. Finansal konularda geleceği düşünerek hareket etme zamanı. İlişkilerinizde ve etrafınızdaki insanlara karşı zaman zaman sorgulayıcı olabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarından itibaren ilişkileriniz ön planda olurken, karşınızdaki kişilere göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki insandan emek, fedakarlık, anlayış veya yardım bekleyebilirsiniz. Karşılıklı beklentiler ön planda olabilir.

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