Kastamonu''nun Cide ilçesinde "24. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Festival kapsamında, yazar Rıfat Ilgaz'ın doğduğu evin bahçesinde resim sergisi açıldı. Açılışın ardından Cide Belediyesine kadar yürüyüş düzenlendi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Cide Belediyesi Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, festivali 24. kez arka arkaya yapmanın bir ilçe için çok büyük başarı olduğunu söyledi.

Festivallerin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Festivalleri bizler yüzyıllara dayanan geleneklerimizi yaşatmanın yanı sıra günümüzde var olan değerleri ayağa kaldırıp ileriye götürmek için fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Cide'nin kültürel ve turistik güzellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Karadeniz, "Sarı yazma hepimizin boynunda. Sarı yazmayı gördüğümüzde hepimizin aklına Cide geliyor. Sarı yazma adeta Cide'mizin bir logosu." diye konuştu.

Rıfat Ilgaz’ın çok önemli bir yazar olduğunu dile getiren Karadeniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Birçok yazar yazdığı dönemde çok popüler olup çok okunabiliyor ama daha sonraki dönemlerde isimleri sönüp gidiyor. Bazı yazarlar da var ki sanatsal anlamda çok değerli eserler yazıyor ama eserleri çok kısa sürede klasik eser oluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Rıfat Ilgaz bugün aramızda olmamasına rağmen güncel olarak yaşıyor. Eserleri bugünün gençlerine ve çocuklarına hitap edecek eserler. Bu anlamda çok değerli. Bu değeri hem ilçemizde hem de ülkemizde yaşatmamız gerekiyor."