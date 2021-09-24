24 Eylül 2021 Cuma burç yorumları! Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor

Beklemediğiniz haberler alabilir ya da şaşırtıcı söylemlerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda plan dışı durumlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün boyu iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacaktır. Kendi arzu ve istekleriniz pek çok durumun önüne geçebilir. Merve Rençber’in paylaştığı Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumlarında yine önemli detaylar yer alıyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda yeni kararlarınız veya plansız harcamalarınız olabilir. Yatırımlar ve birikimleri yönetmekle ilgili konularda ani kararlar almayın. Panikle hareket etmek kaybettirebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. İlişkilerinizden yana ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde aniden yükselen bir duygu ve düşünce ile daha önce yapmadığınız bir şeye cesaret gösterebilir, bir ilk yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Kadınlarla ilişkilerinizde doğru dengelerde olmaya ve kontrollü davranmaya özen gösterin. Geçmiş bir ilişkiye dair anılar hafızanızda canlanabilir. Aradığınızı bulamamak sizi içe döndürebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Daha sosyal bir gün geçirebilir ve sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sevginizi paylaşmak, güvene önem vermek ve güvendiğiniz insanlarla olmak sizi daha huzurlu, güçlü ve keyifli hissettirecektir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde aniden fikirlerinizin değiştiğini ve yeni duygulara, yeni kararlara doğru gittiğinizi görebilirsiniz. Kariyeriniz ve iş hayatınızla ilgili bir süreç netleşebilir ve ilerlemeye başlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde beklemediğiniz haberler alabilir veya bazı kişilerden şaşırtıcı söylemlerle karşılaşabilirsiniz. Bir iş teklifi alabilir, ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili bir yön belirleyebilirsiniz. Fevri tepkilerden kaçının.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda bir aksaklıkla karşılaşabilir, plan dışı durumlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde spontan buluşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün boyu iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacaktır. Karşınızdaki kişileri daha fazla gözlemleyebilir, güven ilişkisine daha çok önem verebilir ve karşınızdaki kişilerin tavırlarına ve söylemlerine göre hareket edebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içindeki planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Değişen şartlara göre hareket etmeye çalışın ve önünüze gelen durumlarla inatlaşmayın. Bildiğiniz yoldan gitme isteğiniz artmasına rağmen yeniliğe gitmeniz esas faydanıza olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde sevdiğiniz insanlara karşı daha duygusal olabilir, aşk ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmaya önem verebilirsiniz. Kıskançlık, kontrol ve inatçılık ilişkilerinize zarar verebilir. Bireysel alanlarınızı korumaya çalışın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde bir süredir gündeminizle olan konularla ilgili ani netleşmeler, bitişler ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Aile ilişkileri ön planda olacaktır. Yemeklerde aşırıya kaçmaya açık olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde kendi arzu ve istekleriniz pek çok durumun önüne geçebilir. Sizin için önemli olan şeyleri belirleyip bunların peşinden gideceksiniz. Akşam saatlerinde patavatsızlıklara ve düşüncesiz söylemler içinde olmaya karşı dikkat edin, ilişkilerinizi yıpratabilirsiniz.



