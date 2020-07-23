24 Haziran seçimlerine damga vuran tartışmayı hatırlattı! Muharrem İnce'den olay paylaşım

24 Haziran seçimlerine damga vuran 'apolet' tartışmalarına gönderme yapan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İnce, "Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler" mesajını paylaştı.

Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 23, 2020

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan Temel'i sert bir dille eleştirerek "O generalin apoletlerini sökeceğim" demişti.

Bugünkü YAŞ kararıyla İsmail Metin Temel emekli edildi.



