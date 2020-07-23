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24 Haziran seçimlerine damga vuran tartışmayı hatırlattı! Muharrem İnce'den olay paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

24 Haziran 2018'deki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim döneminde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında, “Apoletlerini sökeceğim" Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

24 Haziran seçimlerine damga vuran tartışmayı hatırlattı! Muharrem İnce'den olay paylaşım

24 Haziran seçimlerine damga vuran 'apolet' tartışmalarına gönderme yapan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İnce, "Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler" mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan Temel'i sert bir dille eleştirerek "O generalin apoletlerini sökeceğim" demişti.

Bugünkü YAŞ kararıyla İsmail Metin Temel emekli edildi.


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