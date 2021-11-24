24 Kasım Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 24 Kasım Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 24 Kasım 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

21 KASIM PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 24 Kasım Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 2 kişi 218.626,55 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 4,11,14,27,31 olup, joker 4 rakamı olmuştu.

Bugün 24 Kasım tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

24 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.



