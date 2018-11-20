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24 Kasım için öğretmenlere 'hatim' talimatı: Sayısını da bildirin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için okullara 'hatim talimatı' gönderdi. Gönderilen yazıda hatim sayısının da kendilerine iletilmesi istendi.

24 Kasım için öğretmenlere 'hatim' talimatı: Sayısını da bildirin!

İl Milli Eğitim, Öğretmenler Günü nedeniyle tüm okullarda hatim okutulmasını, hatim dualarının Cuma namazına kadar tamamlanmasını ve okutulan hatim sayısının da kendilerine bildirilmesini talep etti. Buna göre her okul, kaç hatim indirdiğini bildirmek zorunda. Şehit olan ve yaşamını yitiren tüm öğretmenler adına hatim okutulması istenirken, Öğretmenler Günü’nü armağan eden “Başöğretmen Atatürk”ten hiç söz edilmedi.

“KAÇ HATİM İNDİRDİĞİNİZİ BİLDİRİN”

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, tüm okullara gönderilen ‘hatim talimatı’ şöyle:

“Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazsında belirtildiği üzere, 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü münasebetiyle görevi başında şehit olan öğretmenler, 15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi'nde şehit olan öğretmenler ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimiz için hatimler okunması, okunan hatimlerin dualarının camilerde 23 Kasım Cuma günü kılınacak Cuma namazı öncesinde yapılmasının sağlanmasını ve okunan hatim sayısının 23.11.2018 Cuma gününe kadar Müdürlüğümüz Din Öğretimi Bölümü'ne bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

hatim-talimati

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24 kasım Öğretmenler Günü Hatim Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

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