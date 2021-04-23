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  4. 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayınladılar

24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayınladılar

23.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk o kentin yöresel kıyafetiyle ve yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yayınladı. Ayrıca çocuklar önemli kişilerin veya kurumların yerinde oldukları “Dünyayı ben yönetseydim” adlı videoda çekti.

Kuruculuğunu Erzurum Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan’ın yaptığı, Türkiye’den 32 şehir ve Azerbaycan olmak üzere 106 okuldan 153 gönüllü öğretmen tarafından yürütülen “Keyifli Okul Atölyem” eTwinning projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk kendi kentlerine ait yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yöresel ezgi ve yöresel kıyafetlerle seslendirdi.

Projenin 23 Nisan etkinliği olan bir diğer çalışma ise Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan birçok çocuğun yer aldığı önemli kişilerin veya kurumların yerinde olsalardı neler olacağını dile getirdikleri “Dünyayı ben yönetseydim” adlı video oldu.

“Keyifli Okul Atölyem” projesi bu yaptığı çalışmalarla Ulusal Egemenliğin 101. yılını büyük bir coşku ile kutladı.

(İHA)

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