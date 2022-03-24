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24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonucu, başladıktan birkaç dakika sonra belli oluyor. Peki 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto, On Numara gibi popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto her hafta üç kez gerçekleştiriliyor. Çekiliş başladıktan 15-20 dakika sonra şanslı rakamlar belli oluyor ve internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonucuna, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adresten, diğer şans oyunlarının sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto

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