Çılgın Sayısal Loto, On Numara gibi popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto her hafta üç kez gerçekleştiriliyor. Çekiliş başladıktan 15-20 dakika sonra şanslı rakamlar belli oluyor ve internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonucuna, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adresten, diğer şans oyunlarının sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto