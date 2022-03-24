Çılgın Sayısal Loto, On Numara gibi popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto her hafta üç kez gerçekleştiriliyor. Çekiliş başladıktan 15-20 dakika sonra şanslı rakamlar belli oluyor ve internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonucuna, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adresten, diğer şans oyunlarının sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto

Salı: Süper Loto

Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto

Perşembe: Süper Loto

Cuma: On Numara

Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto

Pazar: Şans Topu- Süper Loto

