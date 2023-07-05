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24 saat aralıkla iki kere sıcaklık rekoru kırıldı! Uzmanlar uyarıyor: "6 hafta boyunca..."

05.07.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, 'El nino' hava olayı sebebiyle sıcaklıkların 6 hafta boyunca rekorlar kırabileceği konusunda uyarıyor. En son 3 Temmuz'da kırılan küresel ortalama sıcaklık rekoru, 24 saat içinde yeniden kırıldı.

24 saat aralıkla iki kere sıcaklık rekoru kırıldı! Uzmanlar uyarıyor: "6 hafta boyunca..."

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor 2016 yılının ağustos ayında 16,9 olarak ölçülmüştü. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino koşullarının başladığını duyurdu.

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24 SAAT GEÇMEDEN İKİNCİ REKOR!

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü. (AA)

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el nino sıcaklık

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