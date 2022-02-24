24 Şubat Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto'nun geçen çekilişinden devreden tutar 13 milyon 435 bin TL. Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Peki 24 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 24 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto çekilişi ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

24 ŞUBAT PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 24 Şubat Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar saat 21:30'da yapılacak çekiliş ile belli olacak.

Süper Loto'nun 24 Şubat Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimide yer verilecektir.

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22 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 22 Şubat Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

İşte Süper Loto'nun 22 Şubat Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

17 28 40 50 52 56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



