24 Temmuz cuma hutbesi! Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı? ( 2020) Diyanet İşleri Başkanlığı paylaştı!

Dünyanın gündemine oturacak tartışmalara konu olan Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar cami olarak açılması ile gözler 24 Temmuz'da kılınacak ilk namaza çevrildi. Ayasofya'da ilk namaza katılmak için bekleyen vatandaşlar içeriye kaç kişinin alınacağını, 24 Temmuz cuma hutbesini ve ilk namazı kimin kıldıracağını merak ediyor. Peki Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı? İşte son dakika Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya'da ilk namazda okunacak cuma hutbesi... Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı? 24 Temmuz cuma hutbesini merak eden vatandaşlar en çok da bu cuma hutbesinin Ayasofya konulu olmasını bekliyor. Ayasofya'da kılınacak ilk namazın cuma hutbesi nedir, Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı gibi sorularla araştırma yapanlar için, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaştığı Ayasofya'da ilk namazın cuma hutbesini hazırladık. İşte **24 Temmuz 2020 cuma hutbesi... Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Temmuz 2020 "Ayasofya: Fethin Nişanesi, Fatih'in Emaneti" konulu cuma hutbesi Muhterem Müslümanlar!



Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor

Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”1 buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i Ekrem Efendimize salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul’un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu’yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun.