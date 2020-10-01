24 yıl sonunda açıklandı! Düzensiz regl genç yaşta öldürebilir

Haftalık olarak yayınlanan tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma sonucu oldukça dikkat çekici.

Bulgular, sürekli olarak uzun ve düzensiz regl dönemlerine sahip olmanın 70 yaşından önce ölme riskini artırabileceğini buldu. Ölümlerin esas olarak kardiyovasküler hastalıkla ilgili olduğunu bulan araştırmacılar, düzensiz ve uzun adet döngülerinin üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olduğunu söyledi.

Yumurtalık kanseri, koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve akıl sağlığı sorunları gibi daha yüksek kronik hastalık riski ile ilişkilendirilmiştir.

BİNDEN FAZLA ERKEN ÖLÜM

Ekip, 38 yaşındaki 80 bin menopoz öncesi kadından verileri analiz etti. Ayrıca kardiyovasküler hastalık, kanser veya diyabet öyküsü yoktu. 24 yıllık takip süresince 894'ü kanserden ve 172'si kardiyovasküler hastalıktan olmak üzere 1.975 erken ölüm kaydedildi.

Araştırmacılar, yaş, kilo, yaşam tarzı ve aile tıbbi geçmişi gibi potansiyel olarak etkili diğer faktörleri de hesaba kattıktan sonra, her zaman düzensiz adet döngüsüne sahip olduğunu bildiren kadınların, aynı yaş aralıklarında çok düzenli döngüler bildiren kadınlardan daha yüksek ölüm oranları yaşadıklarını buldular.