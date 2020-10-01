24 yıl sonunda açıklandı! Düzensiz regl genç yaşta öldürebilir

Haftalık olarak yayınlanan tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma sonucu oldukça dikkat çekici.
Bulgular, sürekli olarak uzun ve düzensiz regl dönemlerine sahip olmanın 70 yaşından önce ölme riskini artırabileceğini buldu. Ölümlerin esas olarak kardiyovasküler hastalıkla ilgili olduğunu bulan araştırmacılar, düzensiz ve uzun adet döngülerinin üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olduğunu söyledi.
Yumurtalık kanseri, koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve akıl sağlığı sorunları gibi daha yüksek kronik hastalık riski ile ilişkilendirilmiştir.
Ekip, 38 yaşındaki 80 bin menopoz öncesi kadından verileri analiz etti. Ayrıca kardiyovasküler hastalık, kanser veya diyabet öyküsü yoktu. 24 yıllık takip süresince 894'ü kanserden ve 172'si kardiyovasküler hastalıktan olmak üzere 1.975 erken ölüm kaydedildi.
Araştırmacılar, yaş, kilo, yaşam tarzı ve aile tıbbi geçmişi gibi potansiyel olarak etkili diğer faktörleri de hesaba kattıktan sonra, her zaman düzensiz adet döngüsüne sahip olduğunu bildiren kadınların, aynı yaş aralıklarında çok düzenli döngüler bildiren kadınlardan daha yüksek ölüm oranları yaşadıklarını buldular.
Çok düzenli adet döngüsü bildiren ve her zaman düzensiz adet döngüsü bildiren kadınlar için 1000 kişi yılda ortalama kişi başına ölüm oranları 14-17 yaşlarında 1.05 ve 1.23, 18-22 yaşlarında 1.00 ve 1.37 ve 29-46 yaşlarında 1.00 ve 1.68 idi.
Benzer şekilde, normal döngü sürelerinin 18-22 yaşlarında ve 29-46 yaşlarında 40 gün veya daha fazla olduğunu bildiren kadınların, aynı yaş aralıklarında 26-31 günlük normal bir döngü uzunluğu bildiren kadınlardan daha erken ölme olasılığı daha yüksekti. .
Bu ilişkiler, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümler için kanser veya diğer nedenlerden ölüme göre daha güçlüydü. Uzun ve düzensiz adet döngüleri ile ilişkili daha yüksek ölüm oranı, sigara içenler arasında biraz daha güçlüydü.
Yine de düzensiz ve uzun adet döngülerini ölümle ilişkilendiren kanıtlar yetersiz ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum