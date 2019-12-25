HABER
  4. 25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:49 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 967'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 5, 21, 22, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1)Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1)
Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldıKöy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şans Topu Çekiliş Sonuçları 25 Aralık 2019 Şans Topu şans topu milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.