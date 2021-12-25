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25 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor

25.12.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında daha iş bitirici olabilir, sorunlara ve karmaşalara pratik çözümler getirebilirsiniz. Çocuklarınız için maddi manevi çabalar içerisinde olabilirsiniz. İlerleyen saatlerle birlikte odağınız sorumluluklar ve yapılması gereken işler üzerinde olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

İlerleyen saatlerle iş görüşmeleri, iş ilişkileri ön planda olabilir. Yaşam koşullarınızı iyileştirmek isteyebilir, yaşam alanınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Çocuklarınız için gelecek planlamaları yapabilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında daha iş bitirici olabilir, sorunlara ve karmaşalara pratik çözümler getirebilirsiniz. Yeteneklerinizin üzerine düşebilir, yapacağınız işlerde yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında beklenmedik şanslar önünze gelebilir veya sizi sevindirecek sürpriz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınız için maddi manevi çabalar içerisinde olabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında dinlenme ihtiyacında olabilir, uyku düzeninizde değişimler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerle birlikte odağınız sorumluluklar ve yapılması gereken işler üzerinde olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında beslenme düzeninizle ilgilenebilir, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha anlayışlı ve yardımsever olabilirsiniz. İlerleyen saatlerle iş görüşmeleri, iş ilişkileri ön planda olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında bireysel istekleriniz ön planda olabilir. Yaşam koşullarınızı iyileştirmek isteyebilir, yaşam alanınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. İş hayatının getirdiği sorumluluklar ilerleyen saatlerde gündeminizde olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ileriye yönelik konulara kafa yorabilir, geleceğe yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. Çocuklarınız için gelecek planlamaları yapabilirsiniz. Akşam saatleri daha sakin ve huzurlu geçebilir.

TERAZİ

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici rüyalarla veya uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Öğle saati ve sonrasında enerjiniz toparlanabilir ve yapılacak işlere odaklanabilirsiniz. Aile üyelerinizle iletişime geçebilir, aile büyüklerinizi ziyaret edebilirisiniz.

AKREP

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, güne daha hızlı başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerle birlikte mantığınız duygularınızın önüne geçebilir. Daha planlı hareket edebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında iş hayatı ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkabilir, değişiklik ihtiyacında olabilirsiniz. Gün içinde fiziksel hareket, spor ve egzersizler daha iyi hissettirebilir.

OĞLAK

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında çocuklarınız ve sevdikleriniz sizin için ön planda olabilir. Eviniz ve aileniz için emek ve çaba gösterebilirsiniz. Aile içi sorunlara çözüm getirebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında finansal şanslarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde daha seçici, eleştirel ve detaycı olabilirsiniz. Eşinizin iş ve finans konularıyla ilgili fikir alışverişi yapabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Başak Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ilişkilerinizde kısa süreli değişken enerjiler hakim olabilir. Sevdiklerinizle anlık planlar yapabilir ve bir araya gelebilirsiniz. Yapıcı davranmak, ilişkilerinizdeki sorunların çözülmesini sağlayacaktır.

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