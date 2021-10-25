25 Ekim günlük burç yorumları! Aşk ilişkileri ön planda olabilir

Yengeç burcu gizli işler, eylemler içerisinde olabilir. Oğlak burcu iş hayatında hızlı bir tempo içerisinde olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün haftaya hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Finansal konulara dair çevrenizden yardım ve tavsiye alabilirsiniz. Satış ve müşteri odaklı işlerde büyüme ve gelişme olabilir. Miras, nafaka ve tazminat gibi konularda yeni gündemler ortaya çıkabilir.

BOĞA

Bugün para trafiğiniz hızlanabilir. Bir süredir beklediğiniz kazanca ulaşabilirsiniz. Bir alım-satım planı için görüşmeler ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Çalışanlarla ilgili gündemler olabilir. Estetik değişiklikler ve operasyonlarla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün aşk ilişkileri ve birliktelikler ön planda olabilir. Duygusal beklentileriniz artabilir. Hızlı düşünüp hızlı harekete geçebileceğiniz bir gündesiniz. Gündüz saatlerinde şartlar sizi desteklerken akşam saatlerinde dağınıklıklar, gecikmeler olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde daha gizemli veya çekimser olabilir, dış koşullara ve insanlardan sergilediği tavırlara göre hareket edebilirsiniz. Gizli işler, gizli eylemler içine girebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde arkadaşlıklar, flörtler ve tanışmalar öne çıkabilir. Sabah saatlerinde beslenmede aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin. İlişkilerinizde daha flörtöz olabilir, sorunlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında iş hayatı ve kariyere dair konularda bir şans elde edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise maddi paylaşımlar, alım-satım konuları gündeme gelebilir. Maddi konularda istekleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Haftaya pozitif enerjilerle başlayabilir ve geleceğinize odaklanabilirsiniz. Atıl kalmaktan, çekimser davranarak fırsatları kaçırmaktan uzak durmaya çalışın. Aklınızdan geçenleri hayatınıza çekebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Haftaya başlarken kontrol duygunuz ön planda olabilir. Dış koşulları, insanları ve şartları daha iyi gözlemleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden iyilik görebilir, beklemediklerinizden ise mesafeli tavırlar görebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yasal süreçler, taşınmalar ve yer değişiklikleriyle ilgili gündemler olabilir. Sosyal çevrenizden iş hayatına dair destek sağlama ve iş birliği içine girebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Haftaya başlarken iş hayatında hızlı bir tempo içine girebilirsiniz. Pek çok işinizi gündüz saatlerinde tamamlayabilirsiniz. Gün batımından itibaren dağınık enerjiler hakim olmaya başlayacaktır.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde koşullar ve şartlar lehinize ilerleyebilir. Şansınız artabilir. Eğitim ve başvurulardan yana önemli gelişmeler olabilir. Gündüz saatlerinde bir teklif alabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne ve haftaya başlarken geleceğe odaklabilir, yolculuk ve seyahatlerle ilgili gündemler içerisinde olabilirsiniz. İlişkilerden yana iyileşen, sizi rahatlatan koşullar ve durumlar karşınıza gelebilir.



