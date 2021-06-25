25 Haziran Günlük burç yorumları | Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün! İşte burç yorumları…

25 Haziran gününde Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Dolunayın ardından üzerimizdeki yoğun gergin enerjiler etkisini bir süre daha sürdürebilir. Sabah saatlerinde güzel haberler alabiliriz. Alacağımız bu güzel haberler bizi şaşırtabilir. Neptün ise bugün Retro hareketine başlıyor. Retro ile beraber daha kırılgan, daha alıngan ve hassas olabiliriz. Başkaları tarafından manipüle edilmeye de açık bir enerjimiz bulunuyor. Dikkatli olmak fayda sağlar.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün planlarınızda ani veya hızlı değişiklikler olabilir. Finansal konularla ilgili daha yavaş hareket etmelisiniz. Yöneticiler ve patronlar gündemde. Aile büyükleri adına sağlık desteği alınabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı ve erken başlayabilir, gündüz saatleri boyunca kendi bildiğini okuyan bir tavırda olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların fikir ve söylemlerinden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün elinizde olmayan durum ve koşullar karşınıza gelebilir. Karmik ve kadersel deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Kısa vadeli planlarla uzun vadeli planlar arasında kalabilir, kaygı ve endişeyi daha hızlı çalıştırabilirsiniz. Takıntılara dikkat.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Dolunay ertesinde ilişkilerinizde belirsiz olan, askıda kalan durumlar artık netleşmeye başlıyor. Hayatınızdaki insanlarla ilgili belirli fikirlere erişiyor, ilişkilerinizi kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yönetiyorsunuz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün sorumluluklar ve görevlerle ilgilenmek, hareket halinde olmak, çalışmak ve emek vermek günü daha keyifli ve huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır. Hareketsiz kalmak ise ruh halinizi düşürebilir. Kemik sağlığına dikkat etme zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün çocuklarla ilişkileriniz ön planda olabilir. Çocuklarınıza karşı kontrolcü ve yönetici olma eğiliminde olabilirsiniz. Aşk hayatında ise akıl ve mantık duyguları yenebilir. Gerçekçi hatta bazen karamsar düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün aile büyükleri, uzak akrabalar, aile içi finansal gündemler ön planda olabilir. Aile içinde sağlık destekleri alınabilir. Ev içindeki teknolojik aletlerde arızalanmalara açık bir gün. Aynı zamanda ev kazalarına karşı dikkat edin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün olayları daha fazla sorgulayabilir, daha sık fikir değiştirebilir, karşınızdaki insanlara göre tavır alabilir, yaklaşım gösterebilirsiniz. Yalnızca gün boyunca gerçekçi veya mantıksal olmayı, karamsar bakma noktasına götürmediğinizden emin olun.

YAY BURCU YORUMU

Bugün finansal planlar aniden değişebilir. Beklediğiniz bir alacak varsa bu paraya kavuşabilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcamalar olacaktır. İş hayatında yeteneklerinizi sergilediğinizde maddi-manevi kazanıyor olacaksınız. İlişkilerde iletişim sorunları olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün içten içe ruh haliniz daha hızlı değişecek, şartlardan ve içinde bulunduğunuz ortamdan, karşınıza gelen deneyimlerden daha fazla etkileneceksiniz. Duygu durumunuzu ve ruh halinizi kontrol etmeye, kendi içinizde motivasyonunuzu canlı tutmaya odaklanın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün etkileyici ve işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Geçmiş deneyimleriniz ve geleceğe dair düşünceleriniz rüyalara yansıyabilir. Gün içinde ise hayatınızı kontrol etme ve gelecekte kafanıza koyduğunuzu var edebilmek için bugünü yönetme gündemde olacak.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün eski dostlarla bir araya gelebilir, eskiden gittiğiniz yerleri ziyaret edebilir, ilişkilerinizde duygusal anlamda daha kontrollü olabilirsiniz. Finansal konularda kaygı, kıtlık bilinci, eksiklik ve yetersizlik hissi gibi duygulara düşmemeye özen gösterin.



