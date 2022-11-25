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25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara sonuç sorgulama ekranı!

25.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi 25 Kasım akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Şans oyunu severlerin gündeminde yer alan çekilişin sonuçları her hafta cuma günü açıklanıyor ve online ortamdan kontrol ediliyor. Peki 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı!

25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara sonuç sorgulama ekranı!

Çok sayıda takipçisi bulunan popüler şans oyunu On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. Peki 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

On Numara sonuçları ve diğer şans oyunlarının sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' linkinden sorgulanabilir.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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on numara Milli Piyango

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