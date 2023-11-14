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  4. 25 kez bıçaklayıp boğarak öldürmüştü! İnternette yaptığı aramalar kan dondurdu... Liseli Büşra'nın katilinin cezası belli oldu

25 kez bıçaklayıp boğarak öldürmüştü! İnternette yaptığı aramalar kan dondurdu... Liseli Büşra'nın katilinin cezası belli oldu

14.11.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ı 25 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren, ardından evde yangın çıkartan Taner Yaylacı'nın cezası belli oldu. Yaylacı’nın cinayeti işlemeden önce internette 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları' başlıklarıyla arama yaptığı tespit edildi.

25 kez bıçaklayıp boğarak öldürmüştü! İnternette yaptığı aramalar kan dondurdu... Liseli Büşra'nın katilinin cezası belli oldu

Kocaeli'de yaşayan Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi’ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek vahşice öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş'ı 25 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.

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KATİL, ANNESİNİN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İNTERNETTEN YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR KAN DONDURDU

Yaylacı’nın cinayeti işlemeden önce internette, 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla araştırma yaptığı ortaya çıktı. Taner Yaylacı hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Taner Yaylacı bugün Gebze Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘SEGBİS’ aracılığıyla cezaevinden hakim karşısına çıktı. Mağdurun annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Başak Hilal Kabataş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yaylacı, “Büşra Kabataş’ı yakarak öldürmediğini boğuşma sırasında bıçağın üzerine düştüğünü belirterek, “Bıçağın üzerine düşüp öldü. Bu suçu kabul ediyorum, bunun dışında yapılan diğer darbeleri veya boğulma olayını kabul etmiyorum. Aylin Çetin’in benden sonraki sevgilisiyle bir olup, ben evden ayrıldıktan sonra Büşra’yı yaktıklarını tahmin ediyorum. Ben Büşra’ya gözüm gibi bakan bir insandım, neden öldüreyim?’’ dedi.

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İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir ceza indirimi uygulamadan ‘Canavarca hisle çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Duruşmanın ardından mağdur ailenin avukatı Cemal Tınarlıoğlu, “Duruşmaya girdik. Meslektaşımla ben ailenin bütün görüşlerini ve dosyadaki bütün delilleri sürdük. Ağırlaştırılmış müebbet bekliyorduk. Bazı şeylerden sıyrılmaya çalışarak tahrik indirimi veya iyi niyet indirimi alamaya çalışsa da indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi” dedi.

Ailenin avukatlarından Burak Uluköylü ise "Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezası tayin etti. Dosyadaki maddi delillerle eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği sabit görüldü ve mahkeme indirim yapmadan en üst sınırdan ceza verdi’’ diye konuştu.

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(DHA)


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