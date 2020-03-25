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  4. 25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: İkramiye ikiye bölündü

25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: İkramiye ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 22:15 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 980'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 766 bin 212'şer lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: İkramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 9, 14, 22, 25, 26 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 980. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 766 bin 212 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 346 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 172 kişi 539 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 180 kiş 53 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 116 kişi 27 lira 70'er kuruş, 3 bilen 64 bin 322 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 789 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 662 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Gemlik ve İstanbul'un Tuzla ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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