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25 MAYIS HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o güne işaret etti! 25-29 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

25.05.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı yaşadıkları şehirlerde hava durumunun nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamanın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara'da dahil olmak üzere il il 25-29 Mayıs hava durumu bilgisine de yer verildi. Peki 25 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? İşte 25-29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

25 MAYIS HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o güne işaret etti! 25-29 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

25 Mayıs Çarşamba günü hava durumu ile 25-29 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi gününü işaret ederek uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs Çarşamba günü için yapılan açıklama ve 25 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25-29 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar...

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

25 MAYIS 2022 İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu

25 MAYIS 2022 ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

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25 MAYIS 2022 İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu

25-29 MAYIS İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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24 Mayıs Salı hava nasıl olacak?

24 Mayıs Salı hava nasıl olacak?

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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