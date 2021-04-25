25 Nisan günlük burç yorumları | 25 Nisan'da burçları neler bekliyor?

25 Nisan Cumartesi günü, güne ay Başak burcunda başlıyoruz. Detaycılığı ve eleştirinin dozunu biraz kaçırabiliriz. Boğa burcu bugün işi ve sorumlulukları ile ilgilenirken, Başak burcu küslük ya da barışma enerjilerine açık olacak. İkizler burcu ise bugün aşk ya da arkadaşlık ilişkilerinde değer görmek isteyebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, ilişkilerinize odaklanabilir, ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili bir yola doğru gidebilirsiniz. Özgüven eksikliği veya değersiz duygularını şifalandırma çalışmaları yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün işiniz ve sorumluluklarınız ön planda olabilir. Bedeninizde, sağlığınızda, yaşam düzeninizde iyileştirmelere gitmek için güzel bir gün. Yaşam alanlarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde ilgi ve değer görme, beğenilme isteğiniz artabilir. Daha flörtöz olabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık arasında kalan bir ilişki gündemde olabilir.