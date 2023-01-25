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  4. Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? 25 Ocak Denizli, Antalya ve İzmir'de hissedildi! İşte son depremler listesi

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? 25 Ocak Denizli, Antalya ve İzmir'de hissedildi! İşte son depremler listesi

25.01.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da deprem oldu. AFAD (Afet ve Acil Durum) ve Kandilli Rasathanesi Muğla'daki deprem bilgisini paylaştı. Depremi hisseden birçok kullanıcı kısa sürede sosyal medyadan birçok paylaşım yaptı. Kullanıcılar depremi Denizli, Antalya ve İzmir'de de hissettiklerini belirtti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? 25 Ocak Denizli, Antalya ve İzmir'de hissedildi! İşte son depremler listesi

AFAD, Muğla Seydikemer'de bugün 15.37 sıralarında 5.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Muğla depreminin derinliğinin 41.08 km olduğu duyuruldu. Muğla depremi çevre illerden de hissedildi. Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

2023.01.25 05:32:39 39.7790 27.8200 13.1 -.- 1.1 -.- TATLIPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.25 05:25:51 37.7995 29.2725 11.6 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.01.25 05:19:15 40.7732 31.4940 24.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.01.25 05:10:51 40.7437 31.4643 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.01.25 04:53:43 38.5332 33.0717 17.1 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.01.25 04:44:01 39.0448 27.5410 5.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.01.25 04:22:57 35.8502 27.5880 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 04:22:51 37.9413 29.1765 19.1 -.- 0.8 -.- YENIKOY-(DENIZLI) REVIZE01 (2023.01.25 04:22:57)
2023.01.25 04:16:15 37.9687 27.2145 15.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 04:11:30 37.0817 28.3985 10.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.25 04:04:31 40.6270 28.9267 5.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.25 03:57:35 37.8252 36.1202 6.7 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 03:56:48 38.3448 27.2358 5.3 -.- 0.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 03:49:32 40.8220 31.0438 12.8 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2023.01.25 03:11:52 36.0670 29.4752 5.0 -.- 1.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.01.25 02:42:58 39.3990 26.2208 5.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 02:40:50 39.3893 26.2415 8.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 02:23:27 36.3763 36.4175 2.0 -.- 1.2 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.01.25 02:18:14 38.7005 43.1852 13.9 -.- 1.4 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2023.01.25 01:57:17 39.6083 40.5177 4.9 -.- 2.3 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.01.25 01:13:13 37.1045 28.4798 10.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.25 01:06:49 38.7175 26.9177 8.2 -.- 1.2 -.- HOROZGEDIGI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 01:01:04 35.9837 28.1575 86.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 00:51:11 38.3792 38.7348 11.9 -.- 1.4 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2023.01.25 00:45:34 39.3692 26.2650 8.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 00:40:44 37.6965 35.4378 3.5 -.- 2.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.01.25 00:34:25 40.8323 28.3298 19.1 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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