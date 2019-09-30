25 öğrenciye taciz ve istismar davasında yayın yasağı kaldırıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda 25 öğrenciye taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Mahmut Aydın K. için konulan yayın yasağı kararı kaldırıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme heyetinin bu kararla şeffaf yargılamanın önünü açtığını söyledi.

Antalya'da İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi 9-10 yaşındaki 25 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın K., mağdur çocukların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UCİM, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin talebi mahkemece kabul edildi.

Mağdur avukatlarının 'basın yayın yasağı kaldırılsın' talebini değerlendiren mahkeme heyeti, olumlu yönde karar vererek yasağı kaldırdı. Sanık avukatları ise özellikle basın yayın yasağının kaldırılmaması gerektiğini, başta Ayşe Arman olmak üzere birkaç gazeteciye dava açtıklarını belirterek, birkaç mahkemede görülen dosyaların, bir mahkemede toplanmasının da bu yayınların etkisiyle olduğunu iddia etti. Mahkeme başkanı ise avukatın söyleminin yanlış olduğunu söyledi.

'EVLERİNİZDE KAMERALARIM VAR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen psikologlar, çocukların söylemlerine itibar edilmesi gerektiğini belirterek, sanığın cinsel istismar suçunu işlediğine inandıklarını ifade etti. Öğrencilerin beyanlarına göre tüm eylemlerin sınıfta öğretmen masasında yaşandığına dikkat çeken psikologlar, “Öğretmen, olayın ortaya çıkmaması için çocukları korkutmuş. 'Evlerinizde bana ait kameralar var. Televizyonunuzdaki kırmızı ışıktan sizi izliyorum. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm' diyormuş. Yaptığımız terapilerle çocukların hafızalarından bu kötü anıları çıkardık" dedi.

Mağdur avukatları ayrıca sanığın, daha önce Van ve Ankara'da görev yaptığı sırada benzer suçlamalarla karşılaştığını ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIK YAKINLARI SALDIRDI

Bu arada, sanığın yakınları mağdur çocuklardan birinin babasına saldırdı. Baba, saldıranlardan şikayetçi oldu.

UCİM AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonunda, UCİM Başkanı Saadet Özkan basın açıklaması yaptı. Dernek üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında Başkan Saadet Özkan, "Öncelikle bugün yayın yasağını kaldıran mahkeme heyetine çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme başkanı Tuncay hakimin söylediği sözleri sizinle paylaşmak istiyorum: 'Adaletin tecelli etmesi kadar, görülmesi de mühimdir.' Bugün hepimiz için çok kıymetli bir heyet vardı. Çocuğun defalarca örselenmesi ve çocuğun üstün yararını düşünen bir heyetle karşı karşıyayız. O yüzden başından beri şunu söylüyoruz; mağdur çocuklar için ihtisas mahkemelerinin, ihtisaslaşmış, konusunda uzman, ne konuştuğunu bilen hakimlere ihtiyacımız var" dedi.

Mağdur babaya yapılan saldırıdan da söz eken Başkan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün sanığın ailesinin arsızca adliye koridorunda mağdur çocuğun ailesine saldırmasını kınıyoruz. Bu ülkede namuslu insanlar korkak olmayacaklar. Biz istismarcılara bu ülkeyi cehennem edeceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Sözlerimi yine Tuncay başkanın söylediği bir sözle devam etmek istiyorum: 'Ben öğretmen olamam. Öğretmenler de öğretmenliğini bilecekler.' Öğretmenler çocukları istismar eden meslektaşlarını da yargıya intikal ettirecekler. Bugün 25 çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanıdır. 30 yıl öğretmenlik yapmış bir insanın yüzlerce, binlerce öğrencisi olmuştur ama bu çocuklar konuşmuştur. Her birimiz onlara borçluyuz."

UCİM avukatı Neslihan Çil ise “Duruşmaya pozitif çıktık. İnanıyorum ki sanık hak ettiği cezayı alacak. Tuncay başkanın söylemlerine katılıyoruz. Ağrı'daki vatandaşın buraya gelip izleyemeyeceğine göre, medyadan görmeye hakkı var. Adil yargılama yapılacağına inanıyorum" dedi.