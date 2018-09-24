25. Uluslararası Adana Film Festivali

"Hem yerli sinemamıza hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk sinemasının zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizimki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz o sinemaya, Türk sinemasına, Türk sanatına, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz."

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur ödülleri gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca'nın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Bu toprakların kendisine ustası Yılmaz Güney'i hatırlattığını ifade eden Gören, "O bana Şerif kardeş ben ona Yılmaz abi derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabii ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal'ın tavla oynayışını, tespihini hiç bir zaman unutmadım. 25. yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım." dedi.

Törene görüntülü mesaj gönderen Cüneyt Arkın, mesajında, güzel Adana'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Arkın,"Uzun süredir ayrı kaldım sizlerden. Sevgi dolu içten gelen bakışlarınızı, sımsıcak hareketlerinizi, o candan yaklaşmalarınızı çok özledim. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" ifadesini kullandı.

Sinema yaşamının en önemli ödüllerinden birini aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mekin, "Özellikle Muhterem Nur, Şerif Gören, Cüneyt Arkın, Süleyman Turan gibi sinemaya emek vermiş dostlarımla birlikte ödül aldığım için daha da mutluyum." diye konuştu.

Murat Arkın da babası adına aldığı ödülü kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirtti.

Babasının 51 yılını Türk sinemasına verdiğini ifade eden Murat Arkın, şunları söyledi:

"Çok ter döktü yetmedi kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı, ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza'nın ta kendisi. Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle halkına olan aşkıyla askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın."

Duygusal anlar yaşayan Betül Cüreklibatur da Arkın'ın ödülünü almak istediğini ancak onun yerine oğlunun geldiğini ve onun yerine aldığını belirtti.