Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivaline, "Bolşoy" balesiyle konuk oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen ve 4 Eylül'de başlayan festival, "Bolşoy Bale Gala Gecesi" ile devam etti.
Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, sahnelediği "Bolşoy" balesinde; Çaykovski’nin "Kuğu Gölü", "Uyuyan Güzel", Chopin'in "Chopiniana", Boris Asafiev'in "Paris Ateşi", Adolf Adam'ın "Korsan", Leo Delibes'in "Coppelia", Arif Melikov'un "Ferhat ile Şirin" gibi klasik beyaz bale eserlerden bölümleri ünlü koreografların koreografileriyle sergiledi.
Gösteri, yerli ve yabancı sanatseverlerce ilgiyle izlendi.
25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 18 Eylül'de Guiseppe Verdi'nin "Aida" operasıyla sona erecek.
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