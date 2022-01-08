HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 25 yerinden bıçaklanan kadına acı veda! Cani koca kapı arasına sıkıştırıp öldürmüş

25 yerinden bıçaklanan kadına acı veda! Cani koca kapı arasına sıkıştırıp öldürmüş

08.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Olayı anlatan amca kızı Filiz Çökel, "Kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor. 25 bıçak darbesi alıyor ve bunun çoğunu yüzünden alıyor. Öldüğünden emin olunca kapıyı açıyor" diyerek korkunç olayı anlattı.

25 yerinden bıçaklanan kadına acı veda! Cani koca kapı arasına sıkıştırıp öldürmüş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Recep Koyuncu tartıştığı 3 çocuğunun annesi Funda Koyuncu'yu 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Adli tıptaki otopsi işlemleri tamamlanan Funda Koyuncu'nun cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kırşehir'e getirildi. Merkeze bağlı Dedeli köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Koyuncu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Screenshot_7

DIŞ KAPININ ARASINA SIKIŞTIRMIŞ! ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA...

Olayı anlatan amca kızı Filiz Çökel, "Kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor. 25 bıçak darbesi alıyor ve bunun çoğunu yüzünden alıyor. Öldüğünden emin olunca kapıyı açıyor" dedi.

Screenshot_8

Yalnız yaşayan kadına 2 saat boyunca işkence! ''Yorgana sarıp evden kaçıracaklardı''Yalnız yaşayan kadına 2 saat boyunca işkence! ''Yorgana sarıp evden kaçıracaklardı''

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Korkunç! Doğuma giden karısını motosikletle takip eden genç...Korkunç! Doğuma giden karısını motosikletle takip eden genç...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Korkutan değerlendirme: Yıkıcı olacak!

Korkutan değerlendirme: Yıkıcı olacak!

Sözlü izine Yargıtay’dan flaş karar!

Sözlü izine Yargıtay’dan flaş karar!

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.