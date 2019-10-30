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25 yıl sığınakta gizlenen cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Muş'ta 1994 yılında 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın faillerinden olan Medeni Sağın yakalandı - Sağın'ın güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, sürekli jandarma ekiplerini gözetlediği tespit edildi

Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın faillerinden olan cinayet zanlısının, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta gizlendiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kan Gütme Saikiyle Öldürme" suçundan verilen 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın saklandığı adresi tespit etti.

Sabah saatlerinde Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerini sürekli gözetleyerek geldiklerinde atla kaçan, komşu köylerden irtibat kurduğu kişilerden güvenlik güçlerinin geldiğinden haberdar olan zanlının, bu sayede 6 kez kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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