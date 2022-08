On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Geçmiş sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilir ve sağ üst kısımdan tarih seçebilirsiniz. Peki 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.