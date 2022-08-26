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  4. 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

26.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonucu, şans oyunu severlerin bir numaralı gündeminde yer alıyor. On Numara çekiliş günü geldi. Gözler, çekilişin sonuçlarına çevrildi. Peki 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Geçmiş sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilir ve sağ üst kısımdan tarih seçebilirsiniz. Peki 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI

26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
on numara Milli Piyango
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