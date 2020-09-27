26 Eylül 2020 Cumartesi vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 26 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül 2020 tarihinde son 24 saatte koronavirüs testi yapılan vaka sayısını ve koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 26 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısını öğrenebilecek. Koronavirüs yeni vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS HARİTASI İL İL TÜM TÜRKİYE 26 EYLÜL 2020

Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 26 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığı için 22 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer almaktadır.

GÜNCEL YENİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye koronavirüs tablosunda en çok merak edilen yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 205 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 16 olarak açıklandı. Ege'de 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 102, Akdeniz 171, Batı Karadeniz'de 95, Doğu Marmara'da 101, Kuzeydoğu Anadolu'da 67, Batı Anadolu'da 349, Orta Anadolu'da 189, Doğu Karadeniz'de 46, Ortadoğu Anadolu'da 167, Güneydoğu Anadolu'da 185 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 22 Eylül'de 1.693 olarak açıklandı.