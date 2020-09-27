HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 26 Eylül 2020 Cumartesi vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 26 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

26 Eylül 2020 Cumartesi vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 26 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

26 Eylül tarihli koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada koronavirüs hasta sayısında artış görüldü. Koronavirüs sayısı günlük kaç oldu, koronavirüs sayısı artan iller hangisi merak eden vatandaşlar için koronavirüs tablosu erişime açıldı. Son 24 saatte test olan hasta sayısı ve can kaybının açıklandığı tabloda, koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti bilgileri yer alıyor. İşte 26 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu!

26 Eylül 2020 Cumartesi vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 26 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül 2020 tarihinde son 24 saatte koronavirüs testi yapılan vaka sayısını ve koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 26 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısını öğrenebilecek. Koronavirüs yeni vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS HARİTASI İL İL TÜM TÜRKİYE 26 EYLÜL 2020

Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 26 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığı için 22 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer almaktadır.

22 eylül koronavirüs haritası

GÜNCEL YENİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye koronavirüs tablosunda en çok merak edilen yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 205 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 16 olarak açıklandı. Ege'de 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 102, Akdeniz 171, Batı Karadeniz'de 95, Doğu Marmara'da 101, Kuzeydoğu Anadolu'da 67, Batı Anadolu'da 349, Orta Anadolu'da 189, Doğu Karadeniz'de 46, Ortadoğu Anadolu'da 167, Güneydoğu Anadolu'da 185 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 22 Eylül'de 1.693 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 26 EYLÜL 2020

26 Eylül 2020 koronavirüs haritasına göre son 24 saatte 102.009 yeni test yapıldı. 1.511 yeni vaka tespit edilirken, 26 Eylül'de vefat eden hasta sayısı 71 olarak açıklandı. 26 Eylül'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı olarak da 1.232 kişi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun zamandır her gün koronavirüs tablosuyla ilgili düzenli paylaşımlar yaparak, halkı bilinçlendiriyor. Peki 26 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi? Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangisi?

26 Eylül koronavirüs

23

22 eylül koronavirüs tablosu

21 eylül koronavirüs tablosu

20 eylül koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜSLÜ VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Her gün Türkiye koronavirüslü hasta sayısı il il paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakası, daha sonra hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan koronavirüs dur durak bilmeden can almaya devam ediyor. Her gün, bugün koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu araştıran vatandaşlar, günlük vaka sayısını kontrol ederek iyileşen hasta sayısındaki artışı görmeyi umutla bekliyor. Türkiye il il koronavirüslü hasta sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu her gün haberimizde paylaşıyor olacağız.

genel durum

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN TOPLAM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

Her geçen gün uzmanlar hijyen kuralları ve maskelerden bahsetse de vatandaşlar kurallara uymamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün paylaştığı vaka sayısı tablosu da vatandaşları durdurmuyor.Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüsten toplam ölen sayısı 7.929 kişi oldu. Hasta sayısı ise 312.966'a kadar geldi. 11 Mart'tan bu yana toplam 9.936.581 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Ağır hasta sayısı açıklanan son rakamlara göre 1.615 olarak açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre hastalarda zatürre oranı % 6,6'ya ulaştı. En çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti sorusu oldu. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 26 Eylül 2020 tarihi itibari ile, iyileşen 1.232 vatandaşımızın ardından 274.514'e ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? Maske için TSE standardı uyarısı!
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
Koronavirüs salgını sırasında ruh sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Korona salgını sırasında ruh sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı! Doktorlar bile şaşırdı
Rahminden çıkardılar! Ne olduğunu görür görmez ameliyata aldılar
Bağırsaklarınız saat gibi işlesin! Her gün 2 adet...
Bağırsaklarınız saat gibi işlesin! Her gün 2 adet...
Hayatınızın geri kalanında her yıl Covid aşısı olmak zorunda kalabilirsiniz
Her yıl korona aşısı olmak zorunda kalabilirsiniz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.