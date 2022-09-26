26 Eylül hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? 26 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

26 Eylül Pazartesi günü havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ve 5 günlük haritalı hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, 26 Eylül hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? 26 Eylül hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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