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26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 19:37 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, bin 511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

26 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün."

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