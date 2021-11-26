26 Kasım günlük burç yorumları: Aşk ve ilişkilerden yana pozitif enerjiler hakim

Aile içi ilişkilerde sabırlı ve kontrollü olmak gerekebilir. İlerleyen saatlerle birlikte kalbinizden geçen bir durum karşınıza gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne finansal konular ve aşk ilişkilerindeki duygusal beklentilerle başlayabilirsiniz. Gün içerisinde yeni hevesler ve yeni istekler içerisine girebilir, bazı isteklerinizden ise vazgeçebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne hızlı bir tempo ile başlayabilir, erken saatlerde yapılacak işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gün içerisinde ise aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir. Süregelen davalarınızla ilgili gelişmeler olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Günün ikinci yarısında iş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilir, sürpriz haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizde ise bir teklif götürmek için adım atabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne finansal konularla başlayabilirsiniz. Ödemeler ve alacaklar gündeminizde olabilir. Gün içerisinde finansal şanslar yakalayabileceğiniz gibi gereksiz veya abartılı harcamalara gitmeye karşı dikkat etme zamanı.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne başlarken içsel bir gerilim hissedebilir ve huzursuzluğa daha hızlı kapılabilirsiniz. Fakat ilerleyen saatlerle bu gerilim dağılabilir ve ilişkilerden, sosyal çevrenizden yana sevindirici gelişmeler içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Gün içerisinde ruh ve beden sağlığınızı iyileştirmeye odaklanabilir, kişisel gelişim, eğitim ve sınavlarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne kontrol edemediğiniz durumlarla başlayabilirsiniz. Dış koşullar ve şartlar ilerlemenizi geciktirebilir. Günün ikinci yarısında iyicil etkiler çalışırken, aşk ve ilişkilerden yana pozitif enerjiler hakim.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında planlarınız değiştiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gerilime ve negatif enerjilere kapılmaya karşı dikkat edin. Günü ikinci yarısında ise aşırılıklara ve abartılara gitmekten kaçındığınız sürece şartlar sizin lehinize çalışabilir.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne başlarken planlarınız değişebilir, iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda netleşmeler ve görev değişiklikleri olabilir. Günün ikinci yarısında ise yapacağınız görüşmelerde uzlaşma daha kolay sağlanabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne çocuklarınızın sağlığı, geleceği ile ilgili konularla başlayabilirsiniz. Riskli yatırımlar, borsa ve bankacılık işlemlerinde daha akılcı ilerlemeniz gereken bir gün. Aşk ilişkilerinde ise inatlaşmalara dikkat.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne hızlı ve erken başlayabilir, evinizdeki işlerinizi halletmekle ilgilenebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde sabırlı ve kontrollü olmak gerekebilir. Günün ikinci yarısında sevildiğinizi, değer gördüğünüzü hissedebilir ve beğenilebilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne başlarken yepyeni fikirler, yeni bakış açıları içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ruh haliniz alacağınız kararları ve söylemlerinizi doğrudan etkileyebilir. İlerleyen saatlerle birlikte kalbinizden geçen bir durum karşınıza gelebilir.

