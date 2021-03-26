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26 Mart deprem mi oldu? | 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart tarihi itibariyle Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesi üzerinden açıkladığı listeye göre büyüklüğü 3 olarak kaydedilen iki deprem meydana geldi. Bunlardan ilki 26 Mart gecesi saat 02.39’da Akdeniz kıyılarında gerçekleşti. Bir diğeri ise saat 05.49’da Erzincan merkezli olarak kaydedildi.

26 Mart deprem mi oldu? | 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılar ile sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında düşük şiddetli depremler gece saatlerinde de devam etti. Birkaç gündür ise Erzurum ve çevresinde küçük şiddetli depremler de gerçekleşmeye devam ediyor. AFAD’ın açıkladığı son depremler listesine göre 26 Mart 08.21 itibariyle Akdeniz – Antalya’da büyüklüğü 2 ve derinliği 37.67 olarak kaydedilen bir deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 26 Mart günü gerçekleşen depremler küçük sarsıntılardan oluşuyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2021.03.26 06:37:55 36.9673 1.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.03.26 06:28:25 38.7002 2.2 CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
2021.03.26 05:49:09 39.8345 3.0 CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
2021.03.26 04:44:22 39.4418 1.7 MOLLAOMER-CAT (ERZURUM)
2021.03.26 04:36:50 37.9903 1.5 EGE DENIZI
2021.03.26 04:02:25 36.9570 0.7 CORUS-ULA (MUGLA)
2021.03.26 04:00:45 37.8217 1.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.03.26 03:17:56 38.9625 2.7 EGE DENIZI
2021.03.26 02:39:59 35.5565 3.0 AKDENIZ
2021.03.26 02:00:53 38.9163 1.9 VAN GOLU
2021.03.26 01:30:33 39.3577 1.4 SUDOSEGI-SIMAV (KUTAHYA)
2021.03.26 01:24:58 38.1820 1.5 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2021.03.26 00:23:25 37.7818 2.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI

26 mart kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

26.03.2021 08:21:17 AFAD 2.0 Akdeniz, 57.72 km. Alanya (Antalya)
26.03.2021 07:47:20 AFAD 2.0 Türkiye Elazig Kovancilar
26.03.2021 06:42:01 AFAD 1.5 Türkiye Van Tusba
26.03.2021 06:28:25 AFAD 2.3 Türkiye Elazig Kovancilar
26.03.2021 05:49:09 AFAD 2.8 Türkiye Erzincan Kemah
26.03.2021 05:44:51 AFAD 1.5 Türkiye Agri Dogubayazit
26.03.2021 05:12:20 AFAD 1.5 Türkiye Kars Kagizman
26.03.2021 04:58:45 AFAD 1.5 Türkiye Kars Kagizman
26.03.2021 04:52:11 AFAD 1.7 Türkiye Erzincan Refahiye
26.03.2021 04:44:21 AFAD 1.6 Türkiye Bingöl Yedisu

26 mart afad


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