26 Mart deprem mi oldu? | 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılar ile sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında düşük şiddetli depremler gece saatlerinde de devam etti. Birkaç gündür ise Erzurum ve çevresinde küçük şiddetli depremler de gerçekleşmeye devam ediyor. AFAD’ın açıkladığı son depremler listesine göre 26 Mart 08.21 itibariyle Akdeniz – Antalya’da büyüklüğü 2 ve derinliği 37.67 olarak kaydedilen bir deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 26 Mart günü gerçekleşen depremler küçük sarsıntılardan oluşuyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2021.03.26 06:37:55 36.9673 1.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.03.26 06:28:25 38.7002 2.2 CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)

2021.03.26 05:49:09 39.8345 3.0 CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)

2021.03.26 04:44:22 39.4418 1.7 MOLLAOMER-CAT (ERZURUM)

2021.03.26 04:36:50 37.9903 1.5 EGE DENIZI

2021.03.26 04:02:25 36.9570 0.7 CORUS-ULA (MUGLA)

2021.03.26 04:00:45 37.8217 1.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.03.26 03:17:56 38.9625 2.7 EGE DENIZI

2021.03.26 02:39:59 35.5565 3.0 AKDENIZ

2021.03.26 02:00:53 38.9163 1.9 VAN GOLU

2021.03.26 01:30:33 39.3577 1.4 SUDOSEGI-SIMAV (KUTAHYA)

2021.03.26 01:24:58 38.1820 1.5 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2021.03.26 00:23:25 37.7818 2.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI