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26 Mayıs günlük burç yorumları | Dikkat! Ay tutulması 6 ay boyunca etkili olacak!

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26.05.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile beraber bu günlerde fikir değişiklikleri, ilişkilerde farklı deneyimler ve değiştirici etkiler yaşayabilirsiniz. Gerçekleşen Ay tutulması, Yengeç burcuna iş hayatında yenilikler getirirken, Akrep burcunda ise yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

26 Mayıs günlük burç yorumları | Dikkat! Ay tutulması 6 ay boyunca etkili olacak!

26 Mayıs günü Yay burcunun 5 derecelik açısı sonucunda saat 14:13’de tüm burçları etkileyecek önemli bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma oldukça önemli çünkü gerçekleşen bu Ay tutulmasının etkileri 6 ay boyunca sürecek. Jüpiter ise Balık burcundan Ay ve Güneş’e kare açısını tamamlıyor olacak.

Bu kare açı sonucunda başlarda zorlayıcı ve engelleyici durumlar ortaya çıkan eylemlerimizin, daha sonradan bizi geliştirme yönünde oldukça faydalı olduğunu keşfedebiliriz. Değiştirici etkilerin oldukça yoğun olduğu bir Ay tutulması olacak.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün son dakika planlarıyla karşılaşabilir ve sürpriz haberler alabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yasal haklar, başvurular ve resmi işler gündeminizde olabilir. Finansal bir karmaşanız son buluyor. Satın alımlar yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde kadersel süreçler hakim olabilir. Bazı ilişkiler son bulurken, yeni ilişkilere doğru gidebilirsiniz. Eski partnerler gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün karmaşa ve karışıklığı gidermekle ilgilenebilirsiniz. Parça parça pek çok işle ilgilenmeniz gerekebilir. İş hayatı, görevler ve yapılacaklar ön planda.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün şans ve fırsatlar sizden yana olacaktır. Kalbinizden geçirdikleriniz karşınıza gelebilir. Aşk hayatında yüksek duygular ve daha güçlü paylaşımlar öne çıkabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün sorun veya problem olan bir konuyu bitirebilir ve çözümü sağlayabilirsiniz. Evinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Aile üyelerinin yaşamında önemli gelişmeler olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün aklınızdan geçenler karşınıza gelebilir. Sözlerinizin ve düşüncelerinizin enerjisi çok daha güçlü olacak. Aile ve akrabalar arasında organizasyonlar ve kutlamalar gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün ödemeler ve satın alımlar gündeminizde olacaktır. Daha önce fark etmediğiniz durumları, gizli konuları fark edebilirsiniz. Gizli, saklı kalan durumlar aydınlığa çıkabilir. Yüzleşmeler olabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün görüntünüz ve tarzınızla ilgilenebilir ve değişiklikler yapabilirsiniz. İlişkilerde anlık gerilimler veya önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Taşınma planlarınız netleşebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün size stres veren işleri çözmek ve tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Geçmişte işinize, sorumluluklarınıza verdiğiniz önem ve çabanın meyvelerini alabilirsiniz. Tembellik ve ertelemeden kaçının.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Eski dostlarla, eski sosyal ortamlarınıza katılabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular ve gebelik haberleri gündeme gelebilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün aile içi organizasyonlar ve kutlamalar gündeme gelebilir. Yasal konularınızda bir netleşme, önemli bir ilerleyiş söz konusu olabilir. Bazı konularda kendi içinizde derin sorgulamalara girerken aksiyona geçmeyebilirsiniz.


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