26 Mayıs günlük burç yorumları | Dikkat! Ay tutulması 6 ay boyunca etkili olacak!

26 Mayıs günü Yay burcunun 5 derecelik açısı sonucunda saat 14:13’de tüm burçları etkileyecek önemli bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma oldukça önemli çünkü gerçekleşen bu Ay tutulmasının etkileri 6 ay boyunca sürecek. Jüpiter ise Balık burcundan Ay ve Güneş’e kare açısını tamamlıyor olacak.

Bu kare açı sonucunda başlarda zorlayıcı ve engelleyici durumlar ortaya çıkan eylemlerimizin, daha sonradan bizi geliştirme yönünde oldukça faydalı olduğunu keşfedebiliriz. Değiştirici etkilerin oldukça yoğun olduğu bir Ay tutulması olacak.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün son dakika planlarıyla karşılaşabilir ve sürpriz haberler alabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yasal haklar, başvurular ve resmi işler gündeminizde olabilir. Finansal bir karmaşanız son buluyor. Satın alımlar yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde kadersel süreçler hakim olabilir. Bazı ilişkiler son bulurken, yeni ilişkilere doğru gidebilirsiniz. Eski partnerler gündeme gelebilir.