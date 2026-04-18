26 Nisan’da başlıyor! 8 yıl sürecek büyük değişim: Burçları neler bekliyor?

Uranüs, astrolojide özgürlüğün, inovasyonun, ani plot twist'lerin ve isyanın gezegenidir. Girdiği burcun temsil ettiği alanlarda geleneksel yapıyı yıkar ve yerine tamamen yeni, çoğu zaman sarsıcı bir düzen getirir.

İkizler burcu ise iletişimi, eğitimi, dili, ulaşımı ve dualiteyi (ikiliği) temsil eder. Uranüs’ün bu meraklı ve hızlı burca girmesiyle birlikte; kolektif algımızda, bilgiyi işleme biçimimizde ve mahallemizden dünya siyasetine kadar her türlü toplumsal bağımızda radikal değişimler yaşayacağız. 1941-1948 yılları arasındaki son geçişinden bu yana ilk kez bu enerjiyi deneyimleyeceğiz.

BU TARİHLER ÇOK ÖNEMLİ

Bu geçiş tek bir günde olup bitmeyecek. Süreci daha iyi anlamak için bu tarihleri not etmenizde fayda var:

7 Temmuz 2025: Uranüs’ün İkizler’e ilk girişi (Fragman dönemi).

6 Eylül 2025: Uranüs İkizler’de retro (gerileme) hareketine başlar.

7 Kasım 2025: Uranüs retro olarak tekrar Boğa burcuna döner.

26 Nisan 2026: Uranüs resmen İkizler burcuna yerleşir (Asıl serüven başlıyor).

22 Mayıs 2033: Uranüs İkizler’den ayrılarak Yengeç burcuna geçer.

BURÇLARA GÖRE URANÜS İKİZLER YORUMLARI

Uranüs’ün bu sekiz yıllık yolculuğu her burcu farklı bir yaşam alanında test edecek. Güneş, Ay ve Yükselen burcunuza göre etkileri aşağıda bulabilirsiniz:

Koç: Sözcüklerin gücü değişiyor

İletişim ağınız ve düşünce yapınız kökten değişiyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla olan ilişkilerinizde beklenmedik kopuşlar veya yepyeni zihinsel ortaklıklar yaşayabilirsiniz. Kiminle konuştuğunuza ve kime güvendiğinize dikkat edin; zira entelektüel çevreniz radikal bir dönüşümden geçecek.

Boğa: Finansal devrim

Sizin için maddi güvenliğin tanımı değişiyor. İkinci evinizde ilerleyen Uranüs, gelir kaynaklarınızda ani dalgalanmalar yaratabilir. Alışkanlıklarınız ve değer yargılarınız dönüşürken, lüks tüketimden ziyade özgürlüğünüzü finanse etmeye odaklanabilirsiniz.

İkizler: Kimlik krizi mi, yeniden doğuş mu?

Bu transitin başrol oyuncusu sizsiniz! Önümüzdeki sekiz yıl boyunca aynaya baktığınızda kendinizi tanıyamayabilirsiniz. Dış görünüşünüzden hayata bakış açınıza kadar her şey bir anda değişebilir. Kendi özgünlüğünüzü bulma yolunda geleneksel prangalarınızdan kurtulacaksınız.

Yengeç: Bilinçaltında fırtınalar

Uranüs, on ikinci evinizi yani kapalı kapılar ardındaki dünyanızı sarsıyor. Ruhsal uyanışlar yaşarken, eski duygusal yaralar beklenmedik şekilde gün yüzüne çıkabilir. Mental sağlığınıza özen göstermeniz gereken, ancak içsel olarak devrim niteliğinde farkındalıklar kazanacağınız bir dönem.

Aslan: Sosyal çevre ve hayaller

Arkadaş gruplarınız ve sosyal çevreniz adeta bir elekten geçecek. Bazı dostluklar aniden biterken, hayallerinize giden yolda size destek olacak sıra dışı insanlarla tanışabilirsiniz. Toplumsal hedeflerinizdeki değişim, sosyal çevrenizi de yeniden şekillendirecek.

Başak: Kariyerde beklenmedik virajlar

Eğer şu an yaptığınız işten sekiz yıl sonra da devam edeceğinizi düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Kariyer evinizde ilerleyen Uranüs, sizi alışılmadık profesyonel yollara sokabilir. Statü ve başarı algınız değişirken, kurumsal dünyadan kopup kendi özgür yolunuzu çizebilirsiniz.

Terazi: Yeni ufuklar ve inançlar

Dokuzuncu evinizdeki bu hareketlilik, sizi konfor alanınızdan çıkarıp dünyanın öbür ucuna ya da tamamen farklı bir inanç sistemine taşıyabilir. Yüksek öğrenim, yabancı kültürler ve etik değerler konusunda tabularınızı yıkacak deneyimlere hazır olun.

Akrep: Dönüşümün doruk noktası

Miras, borçlar, ortaklaşa paralar ve mahremiyet alanınız sarsılıyor. Krizleri yönetme biçiminiz ve samimiyet anlayışınız radikal bir evrim geçirecek. Bu süreçte finansal bağımsızlık kazanmak adına riskli ama öğretici yollara girebilirsiniz.

Yay: İlişkiler sınanıyor

Evlilik, ortaklık ve ciddi ilişkiler evinizde Uranüs etkisi başlıyor. Bağlılık kavramına olan bakış açınız değişebilir. Aniden biten ilişkiler veya yıldırım nikahları gündeminize gelebilir. Partnerinizle olan ilişkinizde özgürlük ihtiyacı ön plana çıkacak.

Oğlak: Günlük rutin ve sağlık

Sizin gibi düzeni seven bir burç için "akışına bırakmak" zor olabilir ama Uranüs bunu dayatacak. İş ortamınızdaki teknolojik değişimler veya sağlık alışkanlıklarınızdaki ani kararlar hayatınızı farklı bir tempoya sokacak. Esnek olmayı öğrenmek bu sekiz yılın anahtarı.

Kova: Yaratıcılık ve aşkta özgürlük

Yönetici gezegeniniz Uranüs, beşinci evinizde adeta dans ediyor! Hobileriniz, aşk hayatınız ve çocuklarla olan ilişkilerinizde çok daha cesur ve sıra dışı olacaksınız. Sıradan flörtler yerine zihinsel uyumun zirve yaptığı, özgür ruhlu bağlantılara yönelebilirsiniz.

Balık: Ev ve aile hayatında değişim

Dördüncü evinizdeki Uranüs, köklerinizi ve yaşadığınız yeri sorgulatacak. Aniden taşınma kararı alabilir, evinizi bir ofise çevirebilir veya aile diziliminizde beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz. "Ev" artık sadece bir bina değil, özgür hissettiğiniz yer olacak.

Uranüs İkizler transiti, statükoyu yıkan ve zihinsel sınırları zorlayan bir süreç. Bu sekiz yıl boyunca esnek kalabilenler, bu kozmik fırtınanın getirdiği yeniliklerden en çok faydalananlar olacak. Hazır olun, zihinlerde devrim başlıyor!