26 Temmuz – 1 Ağustos haftalık burç yorumları: Bu hafta olumlu enerjilerle geçecek!

26 Temmuz – 1 Ağustos haftalık burç yorumları bu hafta Boğa burcunun olumlu enerjilerle çevrili olduğunu söylerken, Akrep burçlarının ise biraz daha inişli çıkışlı bir hafta geçireceğini söylüyor. Bu haftaki burç yorumlarına göre birçok kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. İkizler burçları beklenmedik kararlar alabilir, Oğlak burçları ise tutumlu davranabilir. Peki, 26 temmuz - 1 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?

Bu hafta Ay, Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapıyor. 28 Temmuz Çarşamba günü ise Merkür, Aslan burcuna geçiyor, Jüpiter de Kova burcuna geriliyor. Cumartesi günü Ay, son dördün fazında ilerlerken, Pazar günü Merkür ve Güneş kavuşumu zihinsel konularla ilgili destekleyici enerjilere sahip.

KOÇ BURCU YORUMU

Haftanın ilk günü bir süredir aile içinde var olan anlaşmazlık veya iletişim sorunları, tıkanıklıklar kapanmaya gidebilir. Küslük ve barışmalara daha açık enerjiler hakim olacaktır. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinde duyguların konuşulacağı, sanat ve eğlence ile daha fazla ilgileneceğiniz bir dönem başlıyor. Zihinsel karmaşalarınız ve bir süredir var olan iç sıkıntınız kaybolacak, seyahat ve yolculuklar için daha destekleyici bir sürece gireceksiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu tarihlerde ortaya çıkmış gündemlerinizi önümüzdeki 6 aylık süreçte tamamlayabilir, kapatabilirsiniz. Perşembe günü Marsın ise Başak burcuna geçişiyle iş temponuzun artacağı, çalışma hayatınızın hareketleneceği, yeni iş fırsatları yakalayabileceğiniz bir dönem başlıyor. Bugünler bazı Koç burçları için sağlıkla ilgili destekleri ve tedavileri gündeme getirebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Haftanın ilk gününde zihinsel anlamda sıkışmış hissedebilir, birden fazla iş ve konuya kafa yorduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Yoğun ve hareketli bir gün olabilir. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Artık daha fazla yaşamdan keyif almaya, mutlu olmaya odaklanacaksınız. Aileniz ve sevdiklerinizle daha keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir süreç başlayacak. Ailecek planlanan bir tatil programı yapabilirsiniz. Aynı zamanda biriktirdiğiniz kazancı bir mülke, taşınmaz mala yatırabilirsiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu tarihlerde ortaya çıkmış olan iş ve kariyer planlamalarınız bir sonuca ve karara varacaktır. Süregelen davalarınızda nihai kararlar bu 6 aylık dönem içerisinde verilebilir. İş veya özel hayatınızda yönünüzü ve yolunuzu belirleme konusunda daha fazla netleşebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Haftanın ilk gününde finansal konularda daha doğru hareket etmeye özen göstermeniz, borç alma-verme durumlarından kaçınmanız daha faydalı olacaktır. Bu hafta gündeminiz değişiyor. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Artık daha sosyal olacak, daha keyifli ortamlara katılıyor olacaksınız. Kardeşlerle ilişkileriniz iyileşebilir, güçlenebilir. Çocuklarla ilgili işler yapanlar için daha verimli ve fırsat dolu bir süreç başlayabilir. Yeni ve yaratıcı kazanç yolları keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınız yeni kapılar açabilir. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu dönemde eğitim hayatınızda ilerleme kaydedebilir, akademik süreçlerle ilgili önemli bir hedefinize ulaşabilirsiniz. İnanç ve umut, yaşamda yeni yolların önünüze gelmesini sağlayacak. Kova burcundaki Jüpiter’in transiti ile evlilikler, ilişkilerde resmiyet gündeme gelecek. Fakat sorunlu evliliklerde boşanma kararı gibi konuları gündeme getirebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Haftanın ilk günü Merkür sizin burcunuzun son derecesinde olacak. Bu Pazartesi gününü biraz daha hareketli ve koşturmaca içinde geçirmenize, gününüzün ve zihninizin birden fazla konu ve duruma bölünmesine neden olacaktır. Önemli ve kritik kararlar almak için bugün acele etmeyin, zihin sakinliğini önemseyin. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Kardeşleriniz için maddi yardımlar yapabilir, kısa yolculuklar için harcama yapabilirsiniz. Bugünlerde kısa bir eğitim alabilir, kendinizi geliştirmeye ve kişisel gelişim konularına daha meraklı olabilirsiniz. Kendinizi her açıdan daha iyi tanıyacağınız bir sürece girebilirsiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu tarihlerde ortaya çıkmış gündemleriniz, finansal gündemleriniz nihai bir karara gidecektir. Bu tarihlerde başlayan bir borcunuzu önümüzdeki 6 ay içerisinde kapatabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Haftanın ilk günü finansal konularda karmaşalara, dikkatsizlik ve hatalara karşı kontrollü olun. Haftaya başlarken üzerinizde bir bereketsizlik ve şanssızlık hissedebilirsiniz fakat bu etkiler tamamen geçici olacak. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Bu ise artık hayatınızın ve hayat akışınızın hızlanacağı bir dönemi getirecek. Daha sosyal, daha canlı ve hayata karşı hevesli olacağınız günlerdesiniz. Finansal konularda ise bir süredir yaşadığınız zorluklar artık sizin kontrolünüz altına girecek, paranızı daha iyi ve akılcı yöneteceksiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu tarihlerde görüştüğünüz bir ex partner tekrar kapınızı çalabilir. Bu tarihlerde bir ilişki bitirdiyseniz önümüzdeki 6 aylık dönemde yaşamınızda yeni bir ilişkiye yer açılabilir ve bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Perşembe günü Marsın Başak burcuna geçişi hızlı yolculukları gündeme getirecektir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftaya hızlı bir başlangıç yapacaksınız. Pazartesi günü Merkür'ün konumu stresli veya son dakika durumlarının yaşandığı bir güne işaret edebilir. İlişkilerden yana hızlı gelişen durumlar içerisinde olacaksınız. Barışmalar yaşayabilirsiniz. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Önemli ve işaretçi rüyalar görebilir, sezgilerinizle olayların iç yüzünü görebilir, hissedebilirsiniz. Kişisel gelişim konuları bugünlerde daha fazla ilginizi çekebilir. Yurtdışıyla bağlantı iş ve eğitim konularında hareketlilik artabilir. Sağlık için küçük medikal destekler, kısa hastane ziyaretleriniz olabilir. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Müşteri bazlı iş yapanlar için işlerin büyüdüğü, daha çok insana ulaştığınız bir süreç açılabilir. Alternatif iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız ise kendi iradesi ile alternatif işler peşinde olabilir. Bu 6 aylık dönemde işinizde uzmanlaşmaya, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız.

TERAZİ BURCU YORUMU

Haftaya başlarken kararsız kaldığınız durumlar içinde hissedebilirsiniz. Bir haber bekleyişinde olabilirsiniz. Pazartesi ve Salı günlerinde hassasiyetleriniz artabilir. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Artık daha sosyal olacak ve kalabalık ortamlara dahil olacaksınız. Katılacağınız ortamlarda yabancı uyruklu kişilerle tanışabilir, arkadaşlarınızla kısa süreli yurtdışı seyahatleri yapabilirsiniz. Kendine güvenen, etkileyici kişiler karşınıza gelebilir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize daha fazla önem verebilirsiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Çocuk sahibi olma konusunda destekleyici olan bu süreç, gebelik ve doğum haberlerini getirebilir. Kardeşlerinizin hayatında iyileşme, başarı ve mutluluk öne çıkabilir. Aşk ilişkilerinizde ve duygusal birlikteliklerinizde ise beklentileriniz artabilir, süregelen ilişkinizde bir adım ileriye gitmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Haftaya başlarken bir süredir beklediğiniz haber size ulaşabilir. Bir süredir kafa yorduğunuz konuda son kararı verebilirsiniz. Akıl ve duygular arasında bir seçim yapabilirsiniz. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Her konuda ne istediğinize, neye ihtiyacınız olduğuna, neyi hedeflediğinize karar vereceksiniz. Alternatif işler ve alternatif projelerle ilgilenebilir, küçük riskler alacağınız günler olabilir. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Aile içinde değişimleri getirecek bu süreç, bazı evli Akrepler için gebelik, doğum gibi konuları öne çıkarabilir. Gebelik süreçlerinde daha titiz ve temkinli olmak faydalı olabilir. Süreç içinde istenmeyen gebeliklere karşın dikkatli olmalısınız. Perşembe günü Mars Başak burcuna geçecek ve yeni başlangıçlar için daha hevesli olacaksınız. Detaylı işleri yapmakta daha başarılı olacağınız bir dönem açılıyor. Yeni iş fırsatları içinse çok güzel bir süreç başlıyor.

YAY BURCU YORUMU

Haftaya başlarken finansal konularda dikkatli olmalı ve bankacılık işlemlerinde daha titiz davranmalısınız. Unuttuğunuz bir harcama veya ödemeniz karşınıza gelebilir. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Aklınızdan geçenlerin önünüze gelebileceği, günlük yaşamınızın hızlandığı ve hareketlendiği bir süreç başlıyor olacak. Rutinden ve kısıtlanmadan, zorunluluktan hoşlanmayan ve sabitlikte yaşam enerjisini kaybeden siz Yaylar için daha hareketli, daha özgür ve keyifli olacağınız günler geliyor. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Seyahat planlarınızın arttığı, kısa pek çok seyahati gerçekleştirdiğiniz bir yıl olabilir. Araç alım satımları gerçekleştirebilirsiniz. Miras, nafaka gibi davalar yoluyla kazançlar gündeme gelebilir. Perşembe günü Mars Başak burcuna geçiyor ve davalarınızın sonuçlanabileceği, yasal gündemlerin hızlanacağı bir dönem açılıyor.

OĞLAK BURCU YORUMU

Haftaya başlarken akıl ve duygular, sezgiler ve mantıklar arasında seçim yapmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Geçmiş ilişkiler, eski aşklar veya süregelen ilişkide bir süredir var olan konularla ilgili nihai kararlar gündeme gelebilir. Çarşamba günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Bugünden sonraki yaklaşık 20 günlük süreçte kısa ve parça parça harcamalar yapabileceğiniz durumlar olabilir. Sezgileriniz güçlenebilir. Daha çok tutku ve heyecanla hareket edebilir veya aniden yükselen duyguların daha hızlı etkisinde kalabilirsiniz. Gurur ve inatçılığın, komplekslerin ise ilişkilerinize zarar verebileceği durumlar olabilir. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu zamanlarda bencillik ve bireysellik, maddi anlamda bereketsizliklere neden olabilir. Yardımlar yapmaktan, gereken noktada elinizi taşın altına koymaktan çekinmemelisiniz. Küçük/büyük yapacağınız yardımlar ve fedakarlıklar paranızın bereketini arttıracak. Perşembe günü Mars Başak burcuna geçiyor ve eğitim hayatınız, yasal süreçleriniz yaklaşık iki aylık süreçte daha hızlı ilerliyor olacak.

KOVA BURCU YORUMU

Haftaya iş ve sorumluluklarla başlayabilir ve bir iş yoğunluğu içerisine girebilirsiniz. Kazançlar ve başarılar sizin için daha önemli olabilir. Hem iş hem ilişkilerinizde beklentilerinizin daha önemli olacağı, daha önemli olması gereken bir süreçtesiniz. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Bu ise ilişkilerde konuşabilmenin, anlama ve anlaşılmanın daha önemli olacağını sizlere gösterecek. Nitekim geçtiğimiz haftalardaki yaşanan iletişim sorunlarını bu tarihten itibaren çözebilirsiniz. Partnerinizden veya partner adayınızdan beklediğiniz açıklık ve netliği görebilirsiniz. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Bu dönemde yaşam koşullarınızı iyileştirme, somut başarılar ve somut kazanımlar ana gündeminiz olacak. Yeni bir iş yatırımına girebilir, süregelen işinizde alternatif projeler ve yatırımlar ile ilgilenebilirsiniz. Eğitimini aldığınız alanda iş başvurularından olumlu yanıtlar alabilir, alanınızda ilerleyebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Haftaya başlarken çocuklarınızla ilgili konular, annelik ve ebeveynliğe dair gündemler ön planda olabilir. Bekar Balık burçları ise aşk ilişkilerinde daha ısrarcı, sahiplenici olabilir. Duygunuzun, isteğinizin arkasında durabilirsiniz. Salı günü Merkür Aslan burcuna geçiyor. Taşınma gündemi ve arayışı olanlar için burada başlayan süreç çok daha destekleyici olacak. İstediğiniz gibi bir yer bulabilir ve planlama yapabilirsiniz. Proje bazlı, sezonluk iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Fakat genel olarak ilişkilerinizde yapıcı ve sevgi odaklı olma zamanı. Çarşamba günü Jüpiter Kova burcuna geri dönecek ve bundan sonraki 6 ay boyunca burada kalacak. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 aralığında yaşadığınız deneyimler önümüzdeki 6 aylık süreç içinde tekrar su yüzüne çıkacak. Uzaklardaki kişilerden geri dönüşler alabilirsiniz. Geçmiş bir ilişki tekrar ortaya çıkabilir. Flörtlerinizde ise uyumsuzluk, kopukluk durumlarına açık haller gördüğünüzde daha bilinçli hareket edin. Kendinizi feda etmekten uzak durun. Perşembe günü Mars Başak burcuna geçiyor ve ilişkilerinizde yepyeni bir dönem başlıyor.



