Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1-18 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, Bizet'in ünlü ve sevilen operası "Carmen" ile yapılacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eser, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek.

Klasik balenin şaheseri "Kuğu Gölü", 8 Eylül'de, Viyana'nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından Aspendos'ta beğeniye sunulacak.

- Antik Mısır'ı canlandıracak

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12 ve 13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek muhteşem "Aida" operası, büyülü Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak.