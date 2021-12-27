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27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

27.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok takip edilen şans oyunlarından biri olan On Numara çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. On Numara çekiliş süreci, Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda tamamlanıyor. On Numara çekiliş sonucunu, haberimizde yer alan linkten öğrenebilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

Binlerce şans oyunu severin gözleri 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçlarına çevrildi. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştiriliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

27 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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