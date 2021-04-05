27. Dönem POMEM parkur sınavı ne zaman? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlayacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 27. Dönem POMEM sınavı için sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar parkur sınavı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Mülakat sınavlarının tarihi ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da, mülakat sınavının fiziki yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan adayların katılım sağlayacağı biliniyor.
POMEM 27. Dönem sınavları, 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen ön sağlık kontrolü ile başladı. Ancak mülakat sınavları son aşamada uygulanacak. Mülakat sınavlarının tarihi ise henüz açıklanmadı. Söz konusu sınavların ardından mülakat sınavıyla ilgili duyurunun yayımlanması bekleniyor.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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