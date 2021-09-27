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27 Eylül burç yorumları! Planlanan durumlar değişebilir!

27.09.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık burcunun zaman zaman sıkılganlıkları olabilir. Kova burçlarında geçmiş ilişkilerindeki hatıralar gündeme gelebilir. Boğa burçları ise gün içinde plan dışı ödemelerle karşı karşıya kalabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Koç burcu gün içerisinde dikkatsizliklere ve kazalara açık olabilir. Yengeç burcu ise duygusal değişimler yaşayabilir, aklı ile duyguları arasında kalabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kazalara ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Yanlış anlamalar işlerinizde aksamaya neden olabilir. Dikkat dağınıklıkları ve güne dair planlarınızı değiştiren durumlar söz konusu olabilir.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde plan dışı ödemeler karşınıza gelebilir. Maddi konularda daha planlı ilerlemek, ilişkilerinizde beklentinizi bulmak adına daha stratejik davranmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde geleceğinize dair tasarılar ve planlamalar yapacaksınız. Daha önceden planladığınız durumlarda ise dış koşullar sebebiyle plan değişikliklerine gidebilirsiniz. Aile üyelerinin ve kendinizin sağlığıyla ilgili ilaç tedavileri alınabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde duygusal değişimler yaşayabilir ve akıl ve duygu arasında kalabilirsiniz. Hastane ziyaretleri, tedaviler, aşılar ve ilaçlar gündemde. Eğitim hayatınıza dair bir planlama ve rota belirleyebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde şans ve şanssızlıklarla daha sık karşılaşabilirsiniz. Yarım kalan işlerle ilgilenebilir ve zihninizi meşgul eden durumları çözmek adına harekete geçebilirsiniz. Sözlerinizin enerjisi güçlenebilir.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hareketli ve yoğun bir gün sizleri bekliyor. Hafta boyunca iş temposu, özel hayat ve aile ilişkileri arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler, yetersiz veya sağlıksız beslenmelerden kaynaklı olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. İlişkilerinizde ve insanlarla iletişiminizde daha iyimser ve yapıcı olmak isteyebilirsiniz. Bir ikilem içinde hissedebilir veya birden fazla konu zihninizi meşgul edebilir. Sözlerinizin enerjisine dikkat edin.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sağlıkla ilgili destekler almanız gerekebilir, iş hayatında ve çalışma ortamında yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Maddi-manevi yardımlar yapmak ilahi bir korunma sağlayabilir.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızda bir iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Eski dostlarınızdan yardım ve destek görebilirsiniz. Ev içinde sularla ilgili sorunlara dikkat. Duygu durumunuz daha sık değişebilir.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde iletişim sorunlarına karşı dikkat edin. Sosyal çevrenizdeki insanlardan ise iş hayatınızla ilgili fikir ve yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde beslenmede aşırılıklara karşı dikkat.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde bir süredir ertelediğiniz işlerle ilgilenebilir, daha önceden düşündüğünüz ve planladığınız işler için harekete geçebilirsiniz. Kalıcı değişimler ve geçmiş ilişkilere dair hatıralar gün içinde gündeme gelebilir.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde yaratıcı yönünüz öne çıkarken, sanatsal çalışmalarda başarı sağlayabilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlamalar, eğitim hayatıyla ilgili yenilikler gündeme gelebilir. Zaman zaman sıkılganlıklarınız olabilir.


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