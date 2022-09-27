Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ve 5 günlük haritalı hava tahmin raporu 27 Eylül Salı günü de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için luvvetli rüzgar beklendiği aktarılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Peki, 27 Eylül hava durumu nasıl olacak? 27 Eylül 2022 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

27 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu

KARS °C, 24°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

VAN °C, 24°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU





