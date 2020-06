Hamilelikte 27. Hafta : 27 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim sen artık 27. haftaya adım attın. 27 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusu en merak ettiğin soru biliyorum. Sen bu hafta itibariyle 6. ayını dolduruyorsun. Yani bu haftadan sonra 2. trimester sona eriyor. Hamileliğinin en rahat dönemini bitirip biraz daha zor ve ağır bir döneme adım atıyorsun. Biraz daha sabret her geçen gün doğuma daha çok yaklaşıyorsun. Ben her aşamada senin yanındayım bunu unutma.

Hareketli bebek sağlıklıdır, hareketleri azalan bebekte ise bir problem vardır düşüncesi yanlıştır. Her bebek bir değildir, ben de aslında tıpkı senin gibiyim bu konuda. Yani sen nasıl kimi zaman dinlenmek istersin ya da uyursun ben de günümü planlı bir şekilde yaşıyorum, kimi zaman hareketsiz olmamın sebebi bu. O yüzden neden bebeğimin hareketleri azaldı diye endişelenme, bu gayet normal.

Uyku saatlerim düzene girdi belirli saatlerde uyuyor ve uyanıyorum. Genellikle her seferinde 20-30 dakika kadar uyuyorum, bu sıralar uykuyu iyice sevmeye başladım. Benim hareketlerimi genellikle oturduğun zaman veya uzandığın zaman hissedersin.

Bu hafta göbeğinin altından kasığına kadar uzanan, linea dedikleri çizgiyi görebilirsin. Bu çizgi gebeliğe has bir çizgi ve gebeliğin sonlandığında kaybolacak.

Bu haftanın en rahatsız edici belirtilerinden biri de sık idrara çıkma problemidir. İdrar kesene yaptığım baskı neticesinde seni biraz zor durumda bırakıyorum biliyorum, üzgünüm anneciğim. Zamanının çoğunu tuvalette geçirdiğin için genellikle evden çıkmak bile istemiyorsun çünkü rahatsızlık duyuyorsun, haklısın. Merak etme birkaç hafta sonra her şey normale dönecek. Hatta belki daha çabuk kurtulursun sık idrara çıkma probleminden. Sonuçta belirtiler anneden anneye farklılık gösterebilir.

Ama bu yiyecekleri zaten sevdiğin için senin için zor olmayacaktır. Ben de senin sayende hepsini sevmeye başladım. En çok da demir açısından çok zengin olan ıspanağı seviyorum. İştahım yerinde olduğundan, doğduğumda pek sıkıntı çekmeyeceksin yemek yedirme konusunda.

B vitamini, özellikle B9 (folik asit), B6, B12 vitaminleri de hamileliğin boyunca tüketmen gereken vitaminlerden. Eğer doktorumuzun önerdiği miktarda B12 vitamini almazsan anemi yani kansızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsin. Ayrıca B12 vitamini benim sinir sistemimin gelişimi ve kan hücrelerimin oluşumu açısından çok önemlidir. B vitaminin bulunduğu gıdalar; Süt, yumurta, patates, kabak, muz, avokadodur. Bu gıdalardan da ihtiyacın kadar tüketmelisin.

E vitamini ise yağların metabolizmaya karışmasına, kasların ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardım ettiğinden önemlidir. Et seviyorsan eğer bol bol E vitamini alabiliyorsun demektir. Hamileliğinde bol bol et yemelisin ancak az pişmiş etten uzak durmalısın. Yeterince iyi pişmiş et tüketmeye özen göster. Bunun dışında buğday, zeytinyağı, ıspanak ve kuru meyveler de E vitamini açısından zengindir.