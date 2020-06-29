Hamilelikte 27. Hafta : 27 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim sen artık 27. haftaya adım attın. 27 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusu en merak ettiğin soru biliyorum. Sen bu hafta itibariyle 6. ayını dolduruyorsun. Yani bu haftadan sonra 2. trimester sona eriyor. Hamileliğinin en rahat dönemini bitirip biraz daha zor ve ağır bir döneme adım atıyorsun. Biraz daha sabret her geçen gün doğuma daha çok yaklaşıyorsun. Ben her aşamada senin yanındayım bunu unutma. Gebelikte Bebeğinizin 27. Hafta Gelişimi Ben bu hafta itibariyle bir karnabahar boyutuna ulaştım. Kocaman bir bebek oldum. Bu hafta sesleri gayet iyi ayırt edebiliyorum. Senin o güzel sesini ezberledim, bana o güzel sesinle ne güzel masallar anlattın ne güzel şarkılar söyledin bu zamana kadar. Önümüzdeki haftalarda da sesin hep benimle olsun. Çünkü sesini duymak beni sakinleştiriyor ve çok mutlu ediyor. Bu hafta itibariyle tat alma tomurcuklarım daha da fazlalaştı, bu demek oluyor ki artık senin yediklerini amniyotik sıvı aracılığıyla fark edip bir de üstüne beğenip beğenmediğimi sana tepkilerimle anlatacağım daha ne olsun! Bu yüzden bana lezzetli yiyecekler gönder bana olur mu?

Bazı bebekler baharatlı yiyeceklere hıçkırarak tepki veriyormuş ya da tekmeleyerek! Ben baharatlı yiyecekleri çok seviyorum çünkü baharat tadı aldığımda bir mutluluk sarıyor içimi, tekme atıyor olmam hoşuma gittiğinden yani sevmediğimi sanma. Tatlı şeyleri de çok seviyorum mesela çikolatayı! Arada kaçamak yaptığından haberim var anlayacağın anneciğim, ama hiştt anne bebek arasında bir sır olarak kalsın bu kimseye söylemeyelim. Henüz ciğerlerim, bağışıklık sistemim ve karaciğerim tam anlamıyla gelişmedi ama gelişimini sürdürüyor çok az kaldı. Ben bu hafta doğsam bile yaşama şansım %90. Bu yüzden erken doğum seni korkutmasın. Yine de tabii bu kadar yol kat etmişken sonuna kadar gitmeliyiz birlikte. 27 Haftalık Bebek Hareketleri Hareketli bebek sağlıklıdır, hareketleri azalan bebekte ise bir problem vardır düşüncesi yanlıştır. Her bebek bir değildir, ben de aslında tıpkı senin gibiyim bu konuda. Yani sen nasıl kimi zaman dinlenmek istersin ya da uyursun ben de günümü planlı bir şekilde yaşıyorum, kimi zaman hareketsiz olmamın sebebi bu. O yüzden neden bebeğimin hareketleri azaldı diye endişelenme, bu gayet normal.

Bir de senin günlük aktivitelerin de benim hareketlerimi etkiliyor. Sen hareketliyken ben sakin olurum ve uyurum. Ben hareketli ve enerjiksem sen dinleniyor olabilirsin. Birbirimizi bu konuda dengeliyoruz ne güzel. Hamileliğin 27. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Kollarım ve bacaklarımın oluşumu tamamlandığı için artık kafadan popoya değil, tepeden tırnağa kadar ölçülebiliyorum! Bu hafta hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyorum. 27 haftalık gebelikte bebeğin boyu 40 cm civarında olmalıymış, benim boyum da oldukça güzel bir şekilde uzuyor. 27 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise 1 kilo ya da 1 kilodan biraz daha fazla olmalıymış. Boy ve kilonun bebekten bebeğe değişmesi gayet normal. Ben şu ana kadar sağlıklı bir şekilde büyüyorum umarım 40. haftaya kadar böyle devam eder. 27 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu zamana kadar kapalı olan gözlerimi artık açıp kapatabiliyorum. Bunu zaten göreceksin bu hafta. Retinam da gelişti ve ışığı algılayabiliyorum. Kaşlarım, kirpiklerim ve saçım uzadı ve hala uzamaya devam ediyor. Ne güzel artık tam anlamıyla bir bebeğim. Bu hafta parmağımı emmeye başladım, parmağımı ağzımda görürsen şaşırma. Parmağımı emmeye başladığım için çene kaslarım da hızla gelişiyor. Bir de sürekli hıçkırmaya başladım. Hıçkırıklarımı duyabilirsin ya da karnında hissedebilirsin. Uzun süren hıçkırık nöbeti yaşarsam endişelenme çünkü bu gayet normal. Ciğerlerim hızla gelişiyor sanırım bu yüzden hıçkırıyorum.

Ellerim tamamiyle gelişti ve tırnaklarım oluşmaya başladı. Ayak ve parmak izlerim oluşmaya başladı, mini mini izler bırakıyorum karnında! Uyku saatlerim düzene girdi belirli saatlerde uyuyor ve uyanıyorum. Genellikle her seferinde 20-30 dakika kadar uyuyorum, bu sıralar uykuyu iyice sevmeye başladım. Benim hareketlerimi genellikle oturduğun zaman veya uzandığın zaman hissedersin. Bu ay derimin altında yağ depoluyorum. Bu sayede derim kırışık halinden kurtuluyor ve düzgün bir görünüme kavuşuyor. Beynim gelişmeye devam ediyor. Yakında hareketlerimi tam anlamıyla yönlendirebileceğim. Gebeliğin 27. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu hafta itibariyle rahmin, göbek deliğinin üzerinden tam 7 cm olarak ölçülür. 27 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı diye sorarsan bu hafta için yarım kilo alman en uygunudur. Aldığın kiloların çoğu aslında benim aldığım kilolardan, büyüyen plasenta ve amniyotik sıvı ile dokulardaki sıvı birikiminden kaynaklıdır. Bu yüzden doğumla birlikte ve doğum sonrasında, aldığın kiloların pek çoğunu bir anda vereceksin. Geri kalan az miktardaki kiloyu da artık egzersizle halledersin. Hamilelikte alıştığın spora devam ederiz birlikte, hem ben de artık senin karnında değil yanında olmuş olacağım ne güzel!

Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Bu hafta akciğer kapasitenin genişlemesiyle birlikte solunumda bazı değişiklikler yaşayabilirsin. Kanın normalden daha fazla oksijen almasına ve karbondioksit atmasına olanak sağlar. Bu sebeple de daha hızlı nefes alırsın ve nefes darlığı yaşarsın. Ayrıca büyüyen rahminin diyaframına yaptığı baskıdan dolayı da nefes darlığı yaşayabilirsin. Bu durumun önüne geçmek için nefes egzersizleri yapman oldukça işe yarar. Hem nefesini düzenler hem de doğumunun kolay geçmesi için yardımcı olur. Şimdiden bu egzersizlere başlamalısın. Nefesini burnundan al ağzından ver hadi bakalım anneciğim bir dene. Göğüslerin büyümeye ve süt üretmeye devam ediyor. Umarım bol bol sütün olur da ben de bol bol içerim ve hemen büyürüm. Bu hafta göbeğinin altından kasığına kadar uzanan, linea dedikleri çizgiyi görebilirsin. Bu çizgi gebeliğe has bir çizgi ve gebeliğin sonlandığında kaybolacak. 27. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta vajinal akıntın biraz artabilir ancak kokusuz, az kokulu ve beyaz renkte olduğu müddetçe bir sıkıntı yok demektir. Ama vajinal akıntın aşırı derecede kötü kokuyorsa ve akıntının rengi sarı veya yeşile dönükse o zaman bir enfeksiyon olduğu düşünülebilir. Bunu doktorumuza söylemelisin, bir sorun varsa hemen çözülmesi gerekir yoksa gebeliğin ilerleyişi için tehlikeli olabilir.

Rahminin genişlemesi bağırsaklarına baskı yapmayı sürdürüyor. O yüzden mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşayabilirsin. Mide yanması ve kabızlık en sık görülen şikayetlerdir. Hamileliğinin sonlarına doğru da tam tersi ishal durumu çok sık görülür. Mide ve bağırsak problemlerinin önüne geçmek için lifli gıdalar yemelisin ve bol su içmelisin. Kilomun artmasıyla birlikte artık beni taşımakta biraz zorlanabilirsin bu yüzden sırt ve bel ağrıların fazlalaşabilir. Ayrıca kendini yorgun hissedebilirsin. Bu hafta ellerin ve ayaklarındaki şişkinlikler devam ediyor. Ayaklarını yukarıda tutacak şekilde uzanman şişliğinin biraz inmesine yardımcı olur. Sıcak ve soğuk kompres de uygulayabilirsin. Bu haftanın en rahatsız edici belirtilerinden biri de sık idrara çıkma problemidir. İdrar kesene yaptığım baskı neticesinde seni biraz zor durumda bırakıyorum biliyorum, üzgünüm anneciğim. Zamanının çoğunu tuvalette geçirdiğin için genellikle evden çıkmak bile istemiyorsun çünkü rahatsızlık duyuyorsun, haklısın. Merak etme birkaç hafta sonra her şey normale dönecek. Hatta belki daha çabuk kurtulursun sık idrara çıkma probleminden. Sonuçta belirtiler anneden anneye farklılık gösterebilir.

Gebeliğin 27. Haftasında Beslenme A, B ve E vitamini hamilelik döneminde çok faydalı ve mutlaka tüketmen gerekiyor. Ancak tüm bu vitaminleri ihtiyacın olduğu kadar almalısın. Neye ne kadar ihtiyacın olduğu, doktorumuzun yaptığı testlerle belirleniyor. Yeteri kadar vitamin almanın sorun yaratabileceği gibi fazla miktarda tüketimi de zararlı olabilir. Bu yüzden senin için belirlenen miktarlarda tüketmeye özen göstermelisin. Hamilelikte ilaç kullanımı doktorlar tarafından önerilmiyor biliyorsun pek çok ilaç hamileliğini tehlikeye atabilir. Bu yüzden ilaç kullanmayı düşünürsen mutlaka doktorumuza danışmalısın. A vitamini üreme için çok önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu virüslerden korur. Yumurta, süt, tereyağı, yeşil sebzeler, kayısı, brokoli, havuç, kara lahana, ıspanak, şeftali bal kabağı, patates ve brüksel lahanası gibi besleyici gıdalarda bol miktarda bulunur. O yüzden hamileliğin boyunca bu yiyeceklerden yeterli miktarda tüketmelisin. A vitamini benim gelişimim için de çok faydalı. Sende A vitamini eksikliği varsa, bu benim gelişimimi de etkiler unutma.

Ama bu yiyecekleri zaten sevdiğin için senin için zor olmayacaktır. Ben de senin sayende hepsini sevmeye başladım. En çok da demir açısından çok zengin olan ıspanağı seviyorum. İştahım yerinde olduğundan, doğduğumda pek sıkıntı çekmeyeceksin yemek yedirme konusunda. B vitamini, özellikle B9 (folik asit), B6, B12 vitaminleri de hamileliğin boyunca tüketmen gereken vitaminlerden. Eğer doktorumuzun önerdiği miktarda B12 vitamini almazsan anemi yani kansızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsin. Ayrıca B12 vitamini benim sinir sistemimin gelişimi ve kan hücrelerimin oluşumu açısından çok önemlidir. B vitaminin bulunduğu gıdalar; Süt, yumurta, patates, kabak, muz, avokadodur. Bu gıdalardan da ihtiyacın kadar tüketmelisin. E vitamini ise yağların metabolizmaya karışmasına, kasların ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardım ettiğinden önemlidir. Et seviyorsan eğer bol bol E vitamini alabiliyorsun demektir. Hamileliğinde bol bol et yemelisin ancak az pişmiş etten uzak durmalısın. Yeterince iyi pişmiş et tüketmeye özen göster. Bunun dışında buğday, zeytinyağı, ıspanak ve kuru meyveler de E vitamini açısından zengindir.

Tüm bu sağlıklı besin maddelerini tüketirken, kilo kontrolüne de dikkat etmelisin. Fazla kilo alımından uzak durmalısın. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 27. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Gebeliğinin bu haftasında yatış pozisyonuna dikkat etmek çok önemlidir. Sırt üstü yatmamaya özen göstermelisin anneciğim. Zaten pek çok pozisyonda rahatsızlık duyuyorsun ancak sırt üstü yatmak benim için gereken kan akışını engeller. Bu yüzden yana yatış pozisyonunu tercih etmelisin. Doğum işaretlerine de dikkat etmen gerekiyor. Doğum artık yaklaştığı için kasık bölgende kasılmalar ve ağrılar olabilir ancak karnında belirli aralıklarla sertleşme, ciddi şekilde kasılma, vajende su boşalması, kanlı akıntı gibi belirtiler 37. haftadan önce görülürse erken doğum habercisi olabilir. Bu yüzden vücudunda olan değişiklikleri iyi takip etmelisin ve seni rahatsız eden her durumu mutlaka doktorumuza söylemelisin. Bu haftalarda kan basıncı ölçümlerine önem vermelisin. Çünkü bazı annelerde kan basıncı yükselir ve pre-eklampsi denilen riskli bir durum ortaya çıkar. Eğer bacaklarında, ayak bileklerinde, yüz, el ve el bileklerinde şişlik varsa pre-eklampsi olma ihtimalin var demektir. Bu yüzden kan basıncı ölçümlerini ihmal etmemelisin anneciğim.

Hormonların etkisiyle bazı annelerin kalça kemiklerinin birleşim yerlerinde gevşeme olabilir. Bu durum kalçada ve öndeki çatı kemiğinde ağrıya neden olabilir. Bu yüzden ani hareketlerden ve ağır şeyler kaldırmaktan uzak durmalısın. Bu hafta biraz daha dikkatli olman ayrı bir önem taşıyor, kendine önem vermelisin ve biraz dinlenmelisin. Gebeliğin 27. Haftasında Cinsellik Bu hafta itibariyle 2. trimester bitiyor ve 3. trimester’a başlıyorsunuz. Yani son üç aylık döneme ilk adımı atacaksınız. Gebelik süresince cinsel ilişkide bulunmanın bir sakıncası yoktur. Tabii ki eğer hamileliğiniz normal seyrinde ilerliyorsa ve herhangi bir risk teşkil etmiyorsa cinsel ilişki serbesttir. Erken doğum ve düşük riski olan gebeliklerde cinsel ilişkide bulunmak doktorunuz tarafından yasaklanmış olabilir. Böyle bir durumda bu yasağa uymak en doğrusu olur. Son üç aylık dönemde spermin prostaglandin hormonu içermesi sebebiyle serviksin açılması ve meme başının uyarılması ile orgazmın sebep olduğu oksitosin hormonunun salınımı, rahim kasılmalarına neden olarak erken doğuma sebep olabilir. Bu yüzden cinsel ilişkide bulunurken dikkatli olunmalı, gerekirse cinsel ilişki sıklığı azaltılmalı ve meme başının uyarımından kaçınılmalıdır.