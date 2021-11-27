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27 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor

27.11.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne erken saatlerde yapılacak işleriniz ve programlarınızla başlayabilirsiniz. Günün erken saatlerinde ilişkiler ve finansal konular ön planda olacaktır. Akıl vermek, akıl danışmak, yardımlaşmalar ön planda. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının günlük burç yorumları...

27 Kasım 2021 Cumartesi günü şansın ve kadersel durumların bir arada olduğu deneyimler gündeme gelebilir. Kendinize yatırım yapmaya, kendinizi geliştirmeye, finansal iyileşmeler sağlamaya odaklanabilirsiniz. İçten içe hassas olabileceğiniz ve insanların düşüncelerine, tavırlarına karşı daha gözlemleyici ve sorgulayıcı olacağınız bir gün. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne erken saatlerde yapılacak işleriniz ve programlarınızla başlayabilirsiniz. İş veya keyfi sebeplerle yapılacak yolculuklar gündeme gelebilir. Fikir alma, fikir verme, yardımlaşma konuları öne çıkıyor.

BOĞA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde ilişkiler ve finansal konular ön planda olacaktır. Harcamalarınız artabilir, riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz. Şansınıza güvenerek risk alma eğiliminiz artabilir. Aşk ilişkilerine akılcı yaklaşabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren daha aktif ve hareketli bir tempo içinde olabilirsiniz. Erken saatlerde iş veya özel hayatınızdaki kişilerle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Akıl vermek, akıl danışmak, yardımlaşmalar ön planda.

YENGEÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içinde birden fazla yapılacak iş ve plan için koşturabilirsiniz. Günün ilk yarısında dikkatsizlik, kaza ve plan değişiklikleri olabilir. Öğleden sonra ise şansın ve kadersel durumların bir arada olduğu deneyimler gündeme gelebilir.

ASLAN

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne kişisel hedeflerinizle ve kendi hayatınızla ilgili planlarınız için çaba harcayarak başlayabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmaya, kendinizi geliştirmeye, finansal iyileşmeler sağlamaya odaklanabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne eviniz ve ailenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bilinçaltının rüyalara yansımalarıyla karşılaşabilirsiniz. İçten içe hassas olabileceğiniz ve insanların düşüncelerine, tavırlarına karşı daha gözlemleyici ve sorgulayıcı olacağınız bir gün.

TERAZİ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla, huzursuz uykularla başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerle yakın çevreniz, kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla daha sık iletişimde olabilir, bir araya gelerek keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Davetler ve organizasyonlar için teklifler alabilirsiniz. Kalabalık ortamlara dahil olmak, teklifleri değerlendirmek yeni insanlarla tanışmaları sağlayabilir.

YAY

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ebeveynlerinizin hayatı için çaba sarf edebilir, kendi kişisel planlarınızla ilgili ebeveynlerinizle fikir alışverişi içinde olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya dair düşünceler ve konuşmalar içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içinde kendi fikirleriniz ve doğrularınızla hareket edebilir, inançlarınız ve etik değerlerinizle hareket etmenin faydanıza çalıştığını görebilirsiniz. Cezai yaptırımlara karşı dikkatli olun. Yardım dernekleriyle çalışmak ve yardımlar yapmak size farklı yerlerden geri dönebilir.

KOVA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne enerjinizi toparlamakla başlama zamanı. Negatif düşüncelerden, kaygı ve endişe hallerinden uzak durmaya çalışın. Kontrol edemeyeceğiniz meselelerle ilgili düşüncelere dalmak enerjinizi düşürecektir.

BALIK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gündüz saatleri içerisinde insanlarla fikir ayrılıklara yaşayabilir, olaylara farklı açılardan bakabilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili gündemler, eşin ailesinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir.


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